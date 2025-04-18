黑熊又衝花蓮養雞場吃雞 這次竟連3隻看門狗都吃掉

黑熊跑進養雞場吃雞，脖子上還掛著屏科大黃美秀老師研究團隊的衛星發報頸圈。（林保署花蓮分署提供）

2025/04/18 18:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉山邊的養雞場、養蜂場及梅醋工坊去年起接連遭黑熊入侵，最新一起是11日中正部落養雞場，林業及自然保育署花蓮分署接獲通報架設自動相機，拍到這頭熊身上有頸圈，是4年前玉山國家公園委託學者捕捉、衛星追蹤的個體。然而這頭問題熊不但吃雞，就連養雞場看門的狗也不放過，有3隻狗慘遭咬死啃食，過程都被拍下，花蓮分署昨晚啟動驅熊行動，同步通報玉管處。

林業保育署花蓮分署在雞舍外架設的自動相機16日拍到，黑熊撲倒鐵鍊拴在樹上的黑狗，抓住狗就開始啃咬，狗痛得不斷掙扎、哀號，令人揪心！

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花蓮分署指出，11日接獲部落農民通報後，現場勘查發現附近有熊窩、黑熊排遺，即架設4部紅外線自動相機，請通報農民先清空雞舍，飼料、雞隻和看門的黑狗移置安全場所。

然當事人沒有及時處置，不僅雞隻陸續被熊吃掉，養雞場外3隻看門忠狗也接連遭黑熊攻擊，狗兒由於被主人拴住跑不掉，慘遭熊撕咬啃食，第1隻狗是14日通報失蹤、16日發現狗屍；而現場的自動相機則在15日拍到黑熊靠近雞舍、17日拍到黑熊攻擊捕食被鐵鍊拴住的犬隻。據了解，從黑熊野放後至今4年，過去沒有再踩到陷阱、活動也向來隱密，卻突然「黑化」還犯下吃狗的慘案，令人相當詫異。

花蓮分署說，影片中的黑熊脖子上掛有發報頸圈，比對相片後，加上右前掌2、3、4 趾殘缺的特徵相符，研判是玉山國家公園管理處委託學者黃美秀在4年前在玉山國家公園東部園區瓦拉米步道捕捉、之後野放追蹤的黑熊個體，編號YNP-BB02。

從玉管處的報告顯示，BB02在2021年被捕捉，佩掛衛星定位頸圈野放，活動範圍從省道台30線旁拉庫拉庫溪北岸、台30線南側到清水溪上游山區，經常跑出國家公園範圍外活動，不過衛星訊號在100多天後就無法追蹤，最後回傳的位置位於玉山國家公園外清水溪流域一處懸崖。

研究人員原本研判項圈已脫落在無法收訊處，或GPS故障，不過花蓮分署說，經過長達4年這頭熊還掛著頸圈，長期而言將成為黑熊身體的負擔，目前林保署已正式行文玉山國家公園管理處，盡速處理黑熊滋擾及頸圈問題。

林保署花蓮分署強調，民眾對於黑熊常以「可愛動物」看待，充滿浪漫情懷，但黑熊已對雞隻、犬隻造成傷害，居民也相當擔憂害怕，呼籲民眾以同理心看待山村部落居民對黑熊可能危害生命財產安全的憂慮，並相信政府採取的必要處理方式。

黑狗拴在樹上守雞舍，卻遭黑熊攻擊致死。（林保署提供）

黑熊跑進養雞場偷吃雞，花蓮分署17日晚間開始驅離黑熊行動。（林保署花蓮分署提供）

編號YNP-BB02黑熊。（林保署花蓮分署提供）

台灣黑熊YNP-BB02，右前掌第2、3、4 趾缺損。（取自玉管處網站）

被熊啃食過的狗狗身體。（林業保育署花蓮分署提供）

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