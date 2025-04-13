北部明晨低溫探12度 白天回暖直衝30度

未來溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/04/13 17:02

〔記者林志怡／台北報導〕受到鋒面通過後的東北季風影響，今日各地氣溫偏低，中央氣象署指出，明日清晨受輻射冷卻影響，北部地區低溫探12度，但各地白天起氣溫明顯回升，西半部地區氣溫可達30度，東半部地區約24至27度，且各地為晴到多雲的好天氣，並將一路持續到週四，週五後則受鋒面周邊水氣影響，降雨機率再提高。

中央氣象署預報員陳姵安說明，今日受東北季風影響，各地氣溫偏低，明日各地將明顯轉乾、東北季風減弱，清晨受明顯的輻射冷卻作用，北部、東北部低溫僅12至15度，中部、花蓮地區15至16度，南部、台東地區約17至19度。

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陳姵安進一步指出，明日各地白天氣溫將明顯回升，西半部地區約27至30度、宜蘭地區27度，花蓮及台東地區約24至25度，且各地轉為晴到多雲的好天氣，僅東南部、恆春半島有零星短暫雨。

對於未來一週的天氣，陳姵安說，週一至週四都將維持相似的天氣型態，各地晴到多雲，各地白天氣溫近30度，但週二至週四東北部、東部也有機會出現零星短暫雨，且週二白天因風向短暫轉為東北風，北部、東北部地區稍有轉涼，約24至26度，入夜後就會恢復偏南風。

陳姵安提到，週五過後，因鋒面接近台灣北方海面，受鋒面周邊水氣影響，中部以北、東北部地區、南部山區有局部短暫陣雨，東部、東南部地區零星短暫陣雨，其他地區轉為多雲，但降溫並不明顯，週五至週日各地白天氣溫仍可達到29至30度左右，但週日後風向可能轉為東北風，屆時氣溫可能降低1至2度。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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