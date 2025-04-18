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    沒路用的男人！林淑芬狂嗆黃國昌「臭俗辣」37秒影片網瘋傳

    民進黨立委林淑芬今日在立法院怒嗆民眾黨團總召黃國昌「爭議的事情都不敢講」，更痛批他「不敢提倒閣你就臭俗辣！沒路用的男人！」時長37秒的影片在網路上瘋傳。（擷取自王定宇臉書）

    民進黨立委林淑芬今日在立法院怒嗆民眾黨團總召黃國昌「爭議的事情都不敢講」，更痛批他「不敢提倒閣你就臭俗辣！沒路用的男人！」時長37秒的影片在網路上瘋傳。（擷取自王定宇臉書）

    2025/04/18 16:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫昨號召支持者到北檢抗議，台北市長蔣萬安到場聲援，並拋出倒閣之說。民進黨立委林淑芬今日在立法院怒嗆民眾黨團總召黃國昌「爭議的事情都不敢講」，更痛批他「不敢提倒閣你就臭俗辣！沒路用的男人！」時長37秒的影片在網路上瘋傳。

    綜合媒體報導，民眾黨今天在立法院提出「不在籍投票的移轉投票」新公投案，全部選舉都適用，由民眾黨立委麥玉珍、劉書彬說明，黃國昌並未上台。對此，林淑芬爆怒對著黃國昌大吼：「不敢提倒閣你就俗辣！俗辣！俗辣昌！臭俗辣！」、「還想來新北市選舉``騙肖欸！還叫麥玉珍、劉書彬去講，黃國昌都不敢講，爭議的事情不敢講，躲在女人後面。」

    林淑芬接著繼續罵：「沒路用的男人，沒路用的人黃國昌，一點架勢都沒有，臭俗辣黃國昌！」而黃國昌則冷笑不回應。

    立委王定宇在臉書、Threads上分享這段37秒的影片後，立刻引發網友瘋傳，短短一小時左右有超過1000則留言，將近1000次分享。網友並紛紛留言「罵的非常中肯！」、「淑芬立委太強了」、「惹到五股戰將，國蔥真的走不知道的路」、「真貼切的形容詞」、「很難得林立委發脾氣」。

    立委林淑芬與黃國昌二人，因發言用詞產生口角。（記者叢昌瑾攝）

    立委林淑芬與黃國昌二人，因發言用詞產生口角。（記者叢昌瑾攝）

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