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    首頁　>　社會

    10年前被打！基隆男巧遇仇人 持菜刀當街討道歉

    林姓（右）男子持刀向陳姓男子討道歉，警方獲報趕抵在林與楊姓（左）男子身上起獲依托咪酯煙彈。（記者林嘉東翻攝）

    林姓（右）男子持刀向陳姓男子討道歉，警方獲報趕抵在林與楊姓（左）男子身上起獲依托咪酯煙彈。（記者林嘉東翻攝）

    2025/04/18 17:53

    〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子今（18）日凌晨在基隆市區巧遇打過他的陳姓男子，持菜刀恫嚇陳男跟他道歉，陳被嚇到向林男鞠躬道歉；警方獲報趕抵在林男身上查扣1把菜刀，並起獲1顆已用過的依托咪酯煙彈，另在林的楊姓友人車上起獲1台電子煙主機、1顆依托咪酯煙彈；警訊後，將林、楊依違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法與恐嚇罪嫌移送法辦。

    警方調查，林姓男子今天凌晨4時許在基隆市東光路1家超商前，巧遇10年前曾打過他的陳姓男子，仍餘怒未消，持隨身攜帶的1把菜刀，喝斥陳向他道歉。陳見林手持菜刀恫嚇他，躲到超商內報警後，向林男對不起，還不斷鞠躬，過程被與林同行的楊姓友人以手機拍下後，上傳臉書。

    轄區基隆市警二分局東光派出所接獲陳男獲報後趕往超商，在林男身上查扣1把菜刀，並在身上查獲用過的空依托咪酯煙彈1顆，另在林男的楊姓友人車上，查獲1台電子煙主機及1顆依托咪酯煙彈；警訊後，將林、楊依違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法、及恐嚇罪移送基隆地檢署偵辦。

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