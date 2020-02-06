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武漢肺炎》最早揭疫情被指「造謠」 醫師李文亮染病過世

中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情持續升溫，「吹哨人」武漢醫師李文亮7日凌晨病逝。（圖擷取自微博）

中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情持續升溫，「吹哨人」武漢醫師李文亮7日凌晨病逝。（圖擷取自微博）

2020-02-07 05:58:59

首次上稿 2/6 23:08
更新時間 2/7 05:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎的「吹哨人」、34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮6日驚傳病危，武漢中心醫院7日凌晨證實，李文亮經搶救無效，凌晨2點58分不幸病逝。

武漢中心醫院凌晨零點38分特地在官方微博發文，強調李文亮病危，院方正全力搶救中。之後再度發文，指「我院眼科醫生李文亮，在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，經全力搶救無效，於2020年2月7日凌晨2點58分去世，對此我們深表痛惜和哀悼。」

中國媒體《生命時報》6日晚間在微博發文，記者指稱李文亮因感染2019新型冠狀病毒，已在6日晚間9時30分病逝。《澎湃新聞》6日深夜11點多報導，依《中新網》記者引述李文亮同事周姓醫師證實，醫院晚間為李文亮插管急救，仍回天乏術，但院方尚未宣布死訊。

一度傳用葉克膜搶救 院方後證實死訊

《中新社》旗下《中國新聞周刊》微博6日深夜指稱，李文亮病危，仍在加護病房搶救中。該媒體在微博發文，引述武漢協和醫院一名醫生說，指李文亮晚間9時30分心跳停止，但用了葉克膜進行搶救。如今武漢中心醫院則證實李文亮的死訊。

李文亮是武漢市中心醫院眼科醫生，去年12月30日在同學群組發布訊息稱，他看到一份病人的檢測報告，檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，有7名疑似病患，提醒同學注意防護。該訊息在微博流傳後，今年1月3日公安局找到他並指他發佈「不實言論」，提出警示、批評，要求簽下訓誡書。

李文亮後來繼續看診，在接診武漢肺炎患者後，1月10日他開始出現咳嗽症狀，11日發燒，12日住院，當時他就質疑為什麼官方通報「還在說沒有人傳人、沒有醫護人員感染」。他來住進加護病房，經數次檢測後確診感染新型冠狀病毒，本月1日他在自己的微博上公布確診消息。

李文亮搶救不治的消息傳出後，中國網友紛紛在微博上發文哀悼，「國家欠他的鄭重的道歉！！」、「何時還他一個公道？」有不少微博網友也發現，中共黨媒《環球時報》有關李文亮病逝的發文已刪除，微博也疑似降低這起事件的搜尋熱度，留言區也被「和諧」，網友質疑當局有意把事情壓下來。

李文亮被指在網路上發布「不實言論」，被公案要求簽下「訓誡書」。（圖取自李文亮微博）

李文亮被指在網路上發布「不實言論」，被公案要求簽下「訓誡書」。（圖取自李文亮微博）

武漢中心醫院7日凌晨證實，李文亮經搶救無效，凌晨2點58分不幸病逝。（圖取自武漢中心醫院微博）

武漢中心醫院7日凌晨證實，李文亮經搶救無效，凌晨2點58分不幸病逝。（圖取自武漢中心醫院微博）

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