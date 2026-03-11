「花蓮需要真正的翻轉」 議長張峻宣布選縣長

花蓮縣議會議長張峻今天宣布參選花蓮縣長。（記者王錦義攝）

花蓮縣議會議長張峻今天在縣議會無黨籍政團聯盟、媒體人何啟聖等人陪同下宣布參選下屆花蓮縣長，張峻說，花蓮這座城市的發展，正慢慢失去原本應該有的動能，人口持續外流，產業發展停滯，長久以來，缺少一個真正能帶領花蓮前進的方向，他參選，不是為了個人的政治位置，而是因為深深感受到，花蓮需要真正的翻轉。

張峻說，這些年，站在花蓮的土地上，心裡其實很沉重，很多鄉親說，花蓮不再像從前那樣充滿活力，街上人潮變少，生意變得愈來愈難做，許多店家撐得很辛苦，年輕人一個一個離開家鄉，到外地去尋找機會；許多家庭為了生活努力撐著，整個社會，逐漸累了，繼續下去，未來的花蓮，只會愈來愈難留住人才，也愈來愈難讓年輕人看見希望。

未來的花蓮，必須重新找回發展的動力，張峻說，花蓮要創造新的產業，也要創造更多就業機會，讓年輕人可以留下來，讓地方重新充滿活力，花蓮擁有得天獨厚的條件。有壯闊的中央山脈，有廣闊的太平洋，有世界級的海岸線，有豐富的山林與自然景觀，更有多元而珍貴的原住民族文化，這些都是花蓮最珍貴的資產。

張峻提出花蓮觀光產業重新升級，發展海洋活動、戶外運動與運動觀光，讓花蓮成為亞洲重要的戶外休閒城市；也要推動精緻農業與農產加工產業，透過品牌化、加工與市場拓展。

張峻說，更重要的是，花蓮的發展不能只集中在少數地方，未來要讓13個鄉鎮市都有自己的特色發展，讓北區、中區、南區都能找到適合自己的產業定位，讓整個花蓮均衡發展，一起向前。

無黨聯盟總召、議員楊華美說，地方政治不應該是零和的競合，不應該只是你死我活的廝殺，如何凝聚共識，要如何找到一種共同的使命，讓這座城市能夠持續不斷的成長，那個力量要找出來，下一個的花蓮要走向什麼樣的治理模式，是要延續過去守舊的？還是一個更開放的、更透明、更具有包容力的城市，花蓮的治理唯有更透明、公開開放，財政能照顧到所有的人民，不是政治權力利益的分配。

媒體人何啟聖受張峻邀請加入政策總顧問，他說，花蓮23年的時間，可以讓一個新生的孩童唸到大學畢業，但看到這23年是一個停滯不前，原因就是在一個封閉的權力結構，長期在政治被關閉的所在，一個把政府公有經費跟預算用於私人權力上，那當然造成了地方建設的停滯不前，相信張峻的參選，可以打破23年來政治閉鎖、封閉的情況。

