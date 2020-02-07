武漢肺炎》全中國疫情最嚴重 湖北緊急宣布「封省」

武漢肺炎疫情延燒。其中，中國湖北省確診人數已突破2萬2000人、死亡618人，2數據皆為全中國之最。為了避免疫情繼續擴大，湖北省今日下午宣布「村與村封閉」，形同封省。圖為封城後的武漢。（路透）

2020-02-07 17:18:49

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒。其中，中國湖北省確診人數已突破2萬2000人、死亡618人，2數據皆為全中國之最。為了避免疫情繼續擴大，湖北省今日下午宣布「村與村封閉」，形同封省。

湖北省今日下午3時25分發布緊急通知，宣布實施村組封閉管理，村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉。通知中也提及，防控工作人員必須全天候在崗，「疫情一天不結束、隊伍一天不解散」，凡工作隊員擅離職守，一律嚴肅處理。

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湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部緊急通知全文如下：

一、村（社區）防控工作隊必須到位。各地務必於2月7日18時前，組建、充實村（社區）疫情防控工作隊，各地黨政機關幹部必須迅速上崗開展工作。要整合調動鎮村幹部、黨員、民警、醫務人員和居民群眾等方面力量，組建專兼職的工作隊伍。村（社區）防控工作隊要做到全員全天候在崗，疫情一天不結束、隊伍一天不解散，具體聯絡人及聯繫方式要在轄區範圍內公佈。凡防控工作隊員擅自離崗、擅離職守的，一律嚴肅處理。

二、信息發布及設置群眾訴求反映渠道必須到位。各地必須向社會公佈本地疫情防控服務熱線電話、網上服務窗口，接受群眾諮詢、投訴、舉報和求助。要及時回應群眾訴求，及時反饋辦理結果。凡瞞報、漏報、遲報信息的，凡因回應、辦理不及時，引發群眾上訪的，一律嚴肅處理。

三、人員健康狀況全面摸排必須到位。迅速開展轄區人員健康狀況全面摸排，要逐戶逐人包保，做到“不落一戶、不漏一人、不斷一天”，切實全面、精準、實時掌握情況。凡因摸排不到位，導致疫情擴散的，一律嚴肅處理。

四、重點人群跟踪監測必須到位。密切跟踪監測武漢返鄉人員、居家觀察等重點人群，每天上門檢測體溫不少於1次。採取主動申報和舉報投訴相結合的方式，準確掌握重點人群的健康狀況，對拒不配合監測的要採取堅決果斷措施，確保第一時間發現傳染源、切斷傳染源。凡出現重點人群監測不到位的，一律嚴肅處理。

五、對“四類人員”集中收治和隔離必須到位。確診病例集中收治、疑似病例集中收治、發熱病例集中留觀、密切接觸者集中隔離必須全部做到“百分之百”。凡因隔離點建設不到位、床位籌集不到位，致使確診病例、疑似病例不能及時收治；凡因被隔離對象脫管，導致疫情擴散等不良後果的，一律嚴肅處理。

六、集中隔離點建設和管理必須到位。要嚴格按照集中隔離留觀點工作指南要求，加快集中隔離點建設，嚴格執行管理規範。各鄉鎮（街道）要完善醫護服務、環境消殺、生活保障等配套措施。各縣（市、區）要加強巡查，對因隔離點醫護人員、生活物資、安全保護等保障措施不到位，引發次生事件的，一律倒查責任，嚴肅處理。

七、封閉管理措施必須到位。堅決實行村組封閉管理，村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉，其中應急通道用車輛隔離，其他區域一律採取織網、設隔離欄、水馬等硬隔離方式。全面推行生活物資集中代買，每個村確定專人負責全村物資採購，集中統計需求，逐戶送貨上門，最大限度降低居民出行頻次。凡因封閉管理措施不到位，發生社區感染、家庭感染的，一律嚴肅處理。

八、聚集性活動管控必須到位。凡非涉及居民生活必需的公共場所沒有關閉到位的，凡組織、參與聚眾活動的單位和個人，一律依法依規嚴肅處理。

九、購藥患者登記必須到位。實行零售藥店測量體溫登記制度，購買感冒藥、發熱咳嗽藥、退熱貼等藥品的顧客，必須如實填寫患者的姓名、聯繫方式、身份證號、住址、體溫等信息。信息必須完整錄入電腦系統，才能購買上述藥品。凡不遵守上述規定的，一律嚴肅處理。

十、問責追責必須到位。凡防控措施不到位，不擔當、不作為，搞形式主義、官僚主義的，一律從嚴追責問責。

文末

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