海巡強力護巡東沙 今年已驅離中國漁船77艘次

海巡署強勢執法，並將執勤畫面拍成影片。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/30 14:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕東沙環礁是我國首座海洋國家公園，有豐富生態，我國漁民不可捕撈，中國不肖漁民近年來卻頻越界到東沙環礁撈捕，甚至還用「氰化物」在夜間毒魚，該海域生態、海洋資源瀕遭滅絕，海巡署指出，已發動東沙海域擴大威力掃蕩專案勤務，今年1月起迄今，計驅離中國越界漁船77艘次、扣留小舟6艘，目前該海域已無任何越界的中國船舶。

中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修日前指出，東沙環礁位在南海北方，是可以不斷衍生許多漁業資源的重要水產銀行，現卻面臨中國非法漁船的嚴重威脅。

請繼續往下閱讀...

鄭明修表示，去年曾在東沙島看到非法入侵東沙環礁的中國漁民，利用夜間魚類都在礁洞休息時，拿氰化物毒害後撈捕。「這些中國非法漁船多來自廣東，推測被毒害後的魚類可能是送往廣東部分城市或香港販售。」

海巡署指出，東沙環礁為我國首座海洋國家公園，以保護海洋生態環境為主軸，為明令禁止各式捕撈及垂釣行為之最高規格的海洋保護區，近日卻發現中國不肖漁民越界捕撈。為維護東沙海域珍貴的海洋資源，海巡署今年已發動多次東沙海域擴大威力掃蕩專案勤務，強勢攔停登檢並驅離越界捕撈的中國漁船，並阻擋航入我限制水域干擾我方執法的中國海警船。

海巡署表示，海巡署戍守東沙，堅定守護主權，歷年來多次取締中國漁船違法採捕，甚至有蠻橫濫捕、剁食綠蠵龜等保育類生物等野蠻行為，劣跡斑斑。

海巡署目前調派大型艦船駐守東沙海域，結合駐島的東沙分隊多功能艇等能量，全天候守護東沙海域，嚴密監控中國船舶動態，全力捍衛國家主權，確保東沙海洋資源的永續發展。

海巡署強勢執法扣留小舟。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法