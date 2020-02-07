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武漢肺炎》中國研究：穿山甲為病毒潛在中間宿主

中國華南農業大學宣布，發現穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。（示意圖，資料照）

中國華南農業大學宣布，發現穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。（示意圖，資料照）

2020-02-07 12:26:19

〔即時新聞／綜合報導〕世界各國如火如荼對武漢肺炎進行防疫工作以及相關研究，中國華南農業大學宣布，發現穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主，先前則有研究顯示，新型冠狀病毒可能來自於蝙蝠。

華南農業大學宣布，由華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室教授沈永義、肖立華等學者，以及解放軍軍事科學院軍事醫學研究院研究員楊瑞馥、廣州動物園科研部高級獸醫陳武所進行的最新研究顯示，穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。華南農業大學稱「這一最新發現將對新型冠狀病毒的源頭防控具有重大意義」，但上述宣布並未透露研究內容，包括為何蝙蝠會將病毒傳染給穿山甲，再傳給人類。

《香港01》報導，先前中國科學院武漢病毒研究所曾宣稱，新型冠狀病毒可能來自於蝙蝠，該研究所報告顯示，新型冠狀病毒與一種蝙蝠的冠狀病毒序列一致性高達96％。

報導指出，穿山甲是中國人最愛吃的野味之一，傳統中藥認為穿山甲的鱗片據稱有活血通經或產婦下乳等的藥用之效，但現仍未得到證明。儘管所有穿山甲均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄二中，但仍有許多不法商販販賣穿山甲。

此前消息多指向竹鼠可能是這次新型冠狀病毒的中間宿主，穿山甲是首度在研究中提及。

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