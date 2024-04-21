美女如雲！酒店經紀業春酒席開百餘桌 台南上百警監控

警方逐一盤查參加台南酒店經紀業春酒的男女人士身分。（圖：警方提供）

2024/04/21 22:57

〔記者王俊忠 ／台南報導〕台南地區酒店經紀業者今晚在安平區某宴會廳舉行春酒晚宴，席開百餘桌。轄區市警四分局為防止不良份子趁機凸顯幫派實力，下午加強警力部署，結合其他分局動員100多名警力蒐證、監控，並查獲2名少年、1名失蹤人口；散場時1名44歲孫姓男子喝酒後不服員警疏導交通、辱罵並推打員警，被現場警力合力壓制、帶回依妨害公務罪嫌偵辦。

南市警局動員四分局等多個單位組成任務編組，以口袋戰術逐一盤查、過濾登記，在餐廳外圍路段設置路檢點，針對前來參加餐會的車輛逐一盤查；餐廳門口則由市刑大及各分局刑事人員編組逐一盤查參加飲宴人員，一層一層過濾有無不法份子或攜帶違禁品混入其中。此次防制專案勤務共盤查178車輛、檢查登記640人。

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南市警局日前接獲情資指由酒店經紀業者組成「聯合經紀公司」在安平區辦春酒晚宴，疑有幫派團體欲參加春酒，為防止不良份子趁機展現幫派實力，警方事先加強部署警力到場監控及維持秩序。轄區四分局警方事前就強力約制業者必須遵循三不政策「不串聯、不動員、不得以幫派名義參加」。

市警局表示，此次酒店經紀業者聯合餐會活動，在事前約制嚴密規劃、事中嚴正執法造冊列管、事後快速疏導交通原則下執行任務，不料在散場時1名酒後的孫姓男子不服員警指揮疏導交通，還出言不遜、辱罵並推打員警，被在場優勢警力聯手制伏、帶回查辦。

警方攔檢參加酒店經紀業春酒晚宴的未成年少年。（圖：警方提供）

警方壓制逮捕涉辱罵、推打員警的四十四歲孫姓男子。（圖：警方提供）

警方壓制逮捕涉辱罵、推打員警的四十四歲孫姓男子。（圖：警方提供）

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