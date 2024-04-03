酒店妹不爽男模坐一下就轉檯 出腳踢爆他的「蛋蛋」

陳姓男模轉檯被女客攻擊「蛋蛋」。示意圖（資料照）

2024/04/03 10:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕28歲陳姓女子從酒店下班後，跟著女同事一起到高雄某男模會館消費，陳姓男模才坐檯不久，就被其他女客人點檯轉走，陳女留不住人，竟出腳踢陳男的「蛋蛋」，陳怒告重傷害罪，但檢方函詢醫院，確認「蛋蛋」雖然受傷，但還有製造「蟲蟲」的能力，因此偵結後依傷害罪起訴陳女。

檢方指出，去年2月21日凌晨3點，陳姓女子下班後，與彭姓女同事一起到高雄某男模會館消費抒壓，當時由陳姓男模坐檯替她們服務，結果陳男屁股還沒坐熱，就被其他女客人點檯，陳男起身欲轉檯時，陳女見留不住人，竟心生不滿，直接朝陳男的下體踢了一腳。

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陳男的「蛋蛋」中招，痛到彎著腰起不了身，事後他到醫院驗傷，發現蛋蛋腫大，擔心自己生育能力受損，氣得報警提告重傷害罪；雄檢偵查時，陳女坦承犯行，檢察官函詢陳男就診的醫院，確認他的睪丸受傷血腫，但能保有製造蟲蟲的能力，不構成重傷害罪。

但陳男不服，提出另家醫院的診斷證明，直指自己被襲擊後，造成「雙側精索靜脈曲張」，但檢察官去函醫院，醫院回覆，指這類病症產生原因大多跟長時間站立或經常運動有關，外傷所致並不常見；檢方跟據兩家醫院的診斷，認定陳男被攻擊後，生殖能力未減損，因此依傷害罪起訴陳女。

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