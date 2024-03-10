為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「警界剋星」酒店妹1年擊落雙警 1警挨告性侵1警遭控始亂終棄

台北市中山警分局林姓警員遭酒店妹指控始亂終棄。（記者姚岳宏攝）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

台北市中山警分局林姓警員遭酒店妹指控始亂終棄。（記者姚岳宏攝）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/10 17:03

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山警分局李姓警員遭1名酒店小姐指控，雙方交往1個月後，對她始亂終棄，還聲稱曾為他懷孕墮胎，警方調查雖認雙方均未婚，但李員涉足有女陪侍的不妥當場所，核予記過2次，並列教育輔導對象，特別的是，該酒店小姐去年也曾提告，遭北市兩線三星的林姓警官性侵，後雖不起訴處分，該警官卻因此被調職；該酒店妹一年間讓兩個警察被處分，成為北市警界熱議話題。

據了解，中山分局36歲李姓警員去年6月21日晚間獲友人邀約，前往北市中山區某高級酒店，認識該名酒店妹，雙方發生關係後交往，期間該酒店妹曾去電要求李員買她全場，讓她可休息，李員沒答應，雙方爭吵後分手。

酒店妹氣憤下，打電話向李服務的派出所要求「負責」，驚動派出所長，去年7月31日所長帶李員主動向督察組報告，李員當時表示交付6萬6千元分手費，後來該酒店妹又稱懷孕，再要李員出面解決，雙方8月間再度以13萬1488元達成和解。

中山分局督察組曾數度聯繫該酒店妹，但她僅願電話訪談，督察組調查後，認定李員涉足有女陪侍的不妥當場所，核予記過2次，提報教育輔導對象；強調對員警風紀問題，秉持警紀警辦、毋枉毋縱立場，依法嚴處，不庇縱、不掩飾。

據指出，李員去年錄取中央警察大學警佐班，卻因這起風紀案被處分，被撤銷受訓資格，警官路因此斷送。

警方查花酒案意外發現，該酒店妹去年曾指控，北市警局2線3星林姓警官2022年耶誕夜至東區酒店喝花酒，事後帶她到旅館對她性侵並強制猥褻，後因曾幫女方叫計程車回家，且LINE對話無異常，查無林員違反女方意願事證，認定罪證不足，去年9月將林員不起訴；林員仍被記過2次調職。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
酒店妹「進廠維修」缺銀兩 媽媽桑被她拖下水
2024/02/16 10:42

酒店妹「進廠維修」缺銀兩 媽媽桑被她拖下水
警神之一手採檢「手指」 酒店妹秒認吸毒
2024/01/18 21:28

警神之一手採檢「手指」 酒店妹秒認吸毒

聖揚機構ｘ健康領域 跨界創意 歡度健康元宵
詐團洗錢水房藏身商旅 拐2坐檯酒店妹轉行當車手
2023/12/20 16:53

詐團洗錢水房藏身商旅 拐2坐檯酒店妹轉行當車手
酒駕撞死婦肇逃警所打卡／酒店妹重判6年2月 法官︰不值同情
2023/10/05 05:30

酒駕撞死婦肇逃警所打卡／酒店妹重判6年2月 法官︰不值同情
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播