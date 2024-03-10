「警界剋星」酒店妹1年擊落雙警 1警挨告性侵1警遭控始亂終棄

台北市中山警分局林姓警員遭酒店妹指控始亂終棄。（記者姚岳宏攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/10 17:03

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山警分局李姓警員遭1名酒店小姐指控，雙方交往1個月後，對她始亂終棄，還聲稱曾為他懷孕墮胎，警方調查雖認雙方均未婚，但李員涉足有女陪侍的不妥當場所，核予記過2次，並列教育輔導對象，特別的是，該酒店小姐去年也曾提告，遭北市兩線三星的林姓警官性侵，後雖不起訴處分，該警官卻因此被調職；該酒店妹一年間讓兩個警察被處分，成為北市警界熱議話題。

據了解，中山分局36歲李姓警員去年6月21日晚間獲友人邀約，前往北市中山區某高級酒店，認識該名酒店妹，雙方發生關係後交往，期間該酒店妹曾去電要求李員買她全場，讓她可休息，李員沒答應，雙方爭吵後分手。

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酒店妹氣憤下，打電話向李服務的派出所要求「負責」，驚動派出所長，去年7月31日所長帶李員主動向督察組報告，李員當時表示交付6萬6千元分手費，後來該酒店妹又稱懷孕，再要李員出面解決，雙方8月間再度以13萬1488元達成和解。

中山分局督察組曾數度聯繫該酒店妹，但她僅願電話訪談，督察組調查後，認定李員涉足有女陪侍的不妥當場所，核予記過2次，提報教育輔導對象；強調對員警風紀問題，秉持警紀警辦、毋枉毋縱立場，依法嚴處，不庇縱、不掩飾。

據指出，李員去年錄取中央警察大學警佐班，卻因這起風紀案被處分，被撤銷受訓資格，警官路因此斷送。

警方查花酒案意外發現，該酒店妹去年曾指控，北市警局2線3星林姓警官2022年耶誕夜至東區酒店喝花酒，事後帶她到旅館對她性侵並強制猥褻，後因曾幫女方叫計程車回家，且LINE對話無異常，查無林員違反女方意願事證，認定罪證不足，去年9月將林員不起訴；林員仍被記過2次調職。

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