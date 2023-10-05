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酒駕撞死婦肇逃警所打卡／酒店妹重判6年2月 法官︰不值同情

官姓酒店妹二○二○年四月間凌晨，酒駕撞死晨運婦，肇逃撞壞車輪才停車。（取自臉書、民眾提供）

官姓酒店妹二○二○年四月間凌晨，酒駕撞死晨運婦，肇逃撞壞車輪才停車。（取自臉書、民眾提供）

2023/10/05 05:30

〔記者王捷／台南報導〕官姓酒店女子三年前酒後開車又服用助眠藥物，撞死早起運動的婦人後肇逃，被警方逮回警所時，竟然還上網打卡稱「搞了一個大陣仗」，引發社會關注。官女一審被判刑六年二月，她上訴以自己是家裡的經濟支柱、已和家屬和解等理由請求輕判，但高等法院台南分院合議庭，認為她酒駕撞死人，不值得一般人同情，也不符合減刑條件，仍重判六年二月徒刑。

喝酒服助眠藥還開車

官女是在二○二○年四月十一日凌晨四點多，喝酒又服藥後開車外出，撞上晨運婦人後繼續開車，直到把輪子撞壞才停車。審理過程中，官女否認酒駕致死和肇事逃逸，辯稱沒喝酒，是誤吃加了米酒的燒酒雞，後來又改口是沒有加米酒的麻油雞，且聲稱當時酒測吹了很多次，都未顯示酒精濃度；但她被送往醫院抽血檢驗，換算成吐氣酒精濃度為○‧六一毫克超標，合議庭認定她飲酒後開車。

肇逃直到車撞壞才停車

官女辯稱，肇事前有服藥，藥單上顯示該藥有夢遊副作用，她在肇事過程中完全沒有意識；但相關監視器拍到她的神態沒有異狀，事發後還連絡男友與朋友稱「出事了」，法官依此認定她有行為意識。

犯後未自首 不予減刑

官女表示父親罹癌、胞兄領有身心障礙手冊，她是家裡的經濟支柱，律師也強調官女已與被害人家屬和解；但二審法官認為她犯後未自首、不適用減刑規定，且酒駕撞死人不能引起一般人的同情，仍維持六年兩個月徒刑。

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