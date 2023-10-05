官女澎湖坐檯傳偷竊 經紀人：關久一點

官姓酒店妹二○二○年四月間凌晨，酒駕撞死晨運婦，肇逃撞壞車輪才停車。（取自臉書）

2023/10/05 05:30

認為法官判太重 責怪法院臨時換法庭

〔記者王捷／台南報導〕官姓酒店女子三年前酒駕撞死人，獲交保後仍在八大行業工作，但據稱，她作息不正常，常被店家下架，台南酒店做了一輪，已無店家想讓她來上班，後來經紀人安排她去澎湖坐檯，結果又傳出疑在店內犯竊案；記者昨天採訪官女的經紀人，他嘆氣說：「希望她能關久一點，學到教訓。」

現年廿六歲的官女家境不好，一家人住在台南永康的舊公寓，六十多歲母親還在便當店工作。經紀人說，他一開始很同情官女，認識她後，發覺對方價值觀偏差，有錢也不拿回家，反而拿去養男友，她媽媽還為了她去借錢。

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經紀人說，三年來，官女想上班的時候就來哭訴，不想上班就找長輩來罵他，官女的長輩似乎認為官女是被他拐走的；他為了讓官女有工作，拜託店家收留，好不容易有店家同意她上班，上沒幾天拿到錢，又常常鬧脾氣，也時而惹得客人不高興、店家不開心，都是由他出面賠不是。

經紀人說，官女犯下酒駕撞死人肇逃案，她在一審判刑前，四處求神拜佛，得知判決結果後，向經紀人抱怨，責怪法院臨時換法庭，神佛才沒辦法保佑她；官女還說自己沒喝酒，法官也不相信她。經紀人聽完很感慨，認為這不是神佛的問題，但仍安慰她，所幸已和被害人家屬和解，否則一定會被判更重。

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