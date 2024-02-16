酒店妹「進廠維修」缺銀兩 媽媽桑被她拖下水

高雄一名女子缺錢到醫美診所「維修」，竟偽填資料成功騙取貸款。（情境照）

2024/02/16 10:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕原本在酒店上班的林姓女子，趁待業期間打算到醫美診所「進廠維修」，但她身上沒有現金，於是向民間貸款業者申請貸款，但她沒有工作證明，竟偽造自己在某知名直銷公司工作的經歷，再把酒店陳姓媽媽桑作為自己的保證人，結果陳女接到欠款催繳信函才知自己被冒用，氣得報警提告，法官依詐欺罪判林女徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，林姓女子趁著待業期間到知名醫美診所洽談「進廠維修」事宜，診所估算出「維修費」後，林女自覺身上現金不夠，於是找上民間貸款業者，準備借錢整型後再利用分期付款方式把欠款付清，但因林女沒有工作證明，她為了順利取得貸款，竟偽造自己在某知名直銷公司有兩年工作的資歷，再填上自己每月薪資約5萬元。

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由於申辦貸款需要保證人，林女竟在保證人欄位填上酒店陳姓媽媽桑的名字，也把陳女的工作資歷寫成和自己一樣，當貸款業務人員電話對保時，林女再次報上偽造資料，順利取得貸款後，開心前往診所進行醫美手術，結果手術完成後，林女竟拒付欠款，貸款業者寄發催繳信函給保證人，陳女此時才驚覺自己被人冒用名字。

陳女報警後，檢警循線揪出林女，高雄地院審理時，林女辯稱，當初有獲陳女同意，才以她的名義當保證人，自己曾經在直銷公司上過班，不認為自己有騙人，但法官根據相關事證，認定林女施用詐術向貸款業者取得金錢，依詐欺罪判徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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