青春期被表哥襲胸3次 4年後表妹驚覺metoo提告

彰化一名男子曾多次對就讀國中的表妹襲胸，表妹讀大學時發現是性騷擾，決定提告，彰化地院審理，將男子依妨害性自主罪判刑徒刑8月，緩刑3年。示意圖，非當事人。（資料照）

2024/04/27 06:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣25歲男子從小看著表妹長大，但等表妹長到國中青春期時，卻動起「色色的」念頭，分別在表妹國一跟國三期間，趁機撫摸胸部，直到表妹就讀大學，驚覺這過程就是性騷擾，覺得「Metoo」了，趕緊找社工陳述，並勇敢提告。彰化地院審理，依妨害性自主罪判處有期徒刑8月，緩刑3年。

判決書指出，該案被告表哥與表妹相處一大家庭，2018年暑假，表哥（當時年僅19歲）發現就讀國一的表妹進入進入青春期，胸部開始發育，竟在自家跟表妹玩耍時，徒手撫摸表妹胸部，2020年某日，表妹已經就讀國三，表哥決定騎機車載著表妹到夜市玩，卻在半途對表妹毛手毛腳，趁機撫摸胸部。

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沒想到表哥食髓知味，數日後又在住處對表妹襲胸一次，此後表哥也未再襲胸，後來表妹就讀大學，發現這過程已構成性騷擾，覺得「Metoo」了，決定找社工陳述，因而揭穿表哥惡行。

彰化地院審理期間，表哥坦承犯行，但未能和解，不過表妹表示，對方已不再騷擾，也不願再追究。法官認為，表哥無視表妹的性自主，恣意撫摸表妹胸部，已造成表妹身心受到傷害，審酌表妹同意給予緩刑，因此依對年滿14歲，未滿16歲女子猥褻罪2罪，各處5月徒刑，合併執行8月，得3年緩刑，緩刑期間交付保護管束，並提供100小時義務勞務，並接受2場法治教育。

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