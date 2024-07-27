積水退去居民返家整理 台南後壁「60人要求1200個便當」事件落幕

昨天下午國軍陸續撤離後壁竹新活動中心內的里民到更安全的處所。（記者楊金城攝）

2024/07/27 12:57

相關新聞請見

黃偉哲怒了！ 台南後壁竹新里安置60人 竟要求送1200個便當

〔記者楊金城／台南報導〕台南後壁區竹新里活動中心收容60人，卻要求後壁區公所送來1200個便當，讓市長黃偉哲動怒，要求公所強制撤離這些安置里民，今天（27人）上午因積水退了，只剩長者等6人在活動中心，里民捲起衣袖返家清洗傢具、整理家園，事件告一段落。

請繼續往下閱讀...

60個人要求1200個便當事件今天餘波蕩漾，竹新里長王振銘這幾天忙進忙出救災，協調公所和太子宮送來便當讓里民充飢。

竹新里有583戶，因被水圍困，不少人無法煮食，安置避難的里民昨天才希望公所一次送來1200個便當，沒想到引起風波。

後壁區長陳玉惠說，因竹新里活動中心的飲用水，民生物資不足，公所希望能行走自如的里民可撤離到外地或依親，但勸離不聽。公所也無多餘人力來送便當。

黃偉哲下達強制撤離竹新里活動中心避難所的里民後，後壁區公所昨天下午持續勸離，由國軍出動橡皮艇載離，活動中心昨晚從69人降至27人，今晨因里內積水逐步消退，又有安置的里民陸續返家整理家園。

後壁鄉公所今晨申請國軍兵力支援竹新、新嘉、仕安里清理垃圾，公所也送早餐到竹新等地，便當事件總算落幕。

陳玉惠說，今天上午在竹新活動中心還有6人，除了長者，還有家園積水未退的居民，持續安置。

重災區的鹽水、後壁區在退水後，黃偉哲一早也前往鹽水、後壁區探訪災區民眾，並慰勉區公所災害應變中心值班人員和辛勞救災的國軍弟兄，並對民間團體齊力發揮愛心響應救災致上謝意。

昨天下午國軍陸續撤離後壁竹新活動中心內的里民到更安全的處所。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（右）到鹽水區探訪安置居民。（市府提供）

國軍協助後壁竹新里清理家園。（後壁公所提供）

台南後壁竹新里民捲起衣袖清洗傢具、整理家園。（公所提供）

台南後壁竹新里民捲起衣袖清洗傢具、整理家園。（公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法