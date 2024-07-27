2900多名旅客滯留金門 國防部出動16架次 C-130運輸機登「門」疏運

金門一早風強雨驟，運輸機陸續抵金門紓解受困人潮。（記者吳正庭攝）

2024/07/27 14:28

〔記者吳正庭／金門報導〕為紓解滯留金門逾1000名旅客，國防部今天針對金門啟動「C計畫」，派出空軍C-130運輸機飛往金門疏運旅客；金防部表示，初步估計，空軍今天預計飛行16架次軍機，盼盡快將旅客送回家。

受「凱米」颱風影響，金門26日空中交通斷航，27日取消32班次，至少2900多名旅客行程被打亂；空軍一早派出運輸機飛抵金門，由於班次緊密，還可見兩架軍機穿梭跑道「擦肩而過」，金防部也在軍用機場闢設聯合服務櫃台，與內政部航空警察局台北分局金門分駐所警員共同執行登機查察勤務，金防部政戰部副主任趙允中也到場督陣，協助提供傘具，安排旅客登機。

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雖然交通部民航局已經宣布，27日起國內航班恢復正常營運，並持續協調航空公司加開班機和放大機型，但從旅客行色匆匆的動作，仍擔心不夠穩定的天氣，可能影響接下來的航班，每個人都歸心似箭，提了行李快步登機。

有旅客質疑，軍機載客仍以軍眷優先，似對一般民眾幫助不大，金防部回應，運輸機載運本就以軍人和軍眷為主，但此次任務不同，70個座位中，軍人軍眷一半，民眾一半。

另名飛往高雄的旅客表示，已經困在金門2天，都悶壞了，感謝國軍幫忙，並在現場貼心引導登機，此時此刻，對「軍民一家」更有感。

連日天候不佳，金門機場大廳擠滿等待候補旅客。（記者吳正庭攝）

空軍運輸機飛抵金門，旅客紛紛快步下機。（記者吳正庭攝）

國防部派出空軍運輸機支援金門，旅客歸心似箭，提著行李快步登機。（記者吳正庭攝）

國防部派出空軍運輸機支援金門，金防部提供傘具協助旅客登機。（記者吳正庭攝）

國防部派出空軍運輸機支援金門，國軍弟兄拿著雨具穿梭雨中，為旅客提供傘具，展現「軍民同心」精神。（記者吳正庭攝）

雖然凱米颱風已離開，旅客仍冒雨搭乘軍機。（記者吳正庭攝）

金門軍機場很忙碌，兩架軍機載完客人後「擦肩而過」。（記者吳正庭攝）

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