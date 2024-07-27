賴清德屏東勘災：彰化以南全品項提供農災現金救助

賴清德首站到南州勘災，向居民致意。（記者陳彥廷攝）

2024/07/27 12:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕強颱凱米為南台灣帶來破紀錄雨量，平原近沿海地區還因為大潮致排水困難，整體鄉鎮出現淹水災情，大雨所致農損為全國最多，總統賴清德今天到屏東勘災，首站赴具盆地地形的南州萬華村，他也宣布，此次颱風風災致使全台農產受損嚴重，宣布彰化以南全品項將提供農災現金救助。

總統賴清德今天早上即南下到屏東勘災，首站南州萬華村因地勢較周遭低窪，長年都是易淹區，當地甚至有「蟾蜍撒尿就淹水」（台語）的長年生活經驗所流傳的諺語，這次也不能倖免於難，加上下游依然積水，水直到昨晚10點才完全退去。

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賴清德到場，即在民宅旁空地與縣長周春米、總統府秘書長潘孟安、經濟部長郭智輝、水利署長謝勝信及民進黨立委莊瑞雄、徐富癸和南州鄉長劉美吟、林邊鄉長鄭慶堂及在地民代的陪同下聽取官員簡報。

屏縣府水利處副處長林煥文表示，萬華目前整治在滯洪池部分已完成，但上游的牛埔溪鐵路橋至萬華橋仍有待整治，目前預估除加高堤岸外，還會進行河道拓寬，從9公尺拓寬至17公尺，長度近1.2公里，需要經費2.6億餘元。

縣長周春米則指出，自8年800億到6年600億再到前瞻建設，皆已大幅改善屏東境內的淹水情形，但是在極端氣候下，這雨量屢屢破紀錄，這次下游還強碰天文大潮，目前待整治部分，屏東縣府都已進行規劃，就盼中央挹注，進一步治本。

賴清德致詞時先向居民打氣，他指出，屏東這次農產災損最嚴重，而南州又是蓮霧種植面積最多的單一鄉鎮，加上苦瓜、稻米等，都是全國的大量產區，這些維繫民眾生計的農產今年收成大打折扣，宣布屏東農產品全品項提供農災現金救助。

賴清德聽取簡報後指出，南州尤其萬華地勢低窪，東邊高可以理解，但連北邊都會略高，等同是整個區域廣大農田的水盡皆排放至此，他聽聞牛埔溪也出現溢堤現象，也提出其台南市長任內學甲的治水策略「村落圍堤」建議經濟部考量，水利署長謝勝信則指出，在以往村落圍堤處成效良好，會跟民眾完善溝通。

農業部則在早上說明，指彰化以南及東部部分鄉鎮農產品全品項提供農災現金救助外亦免現勘，並將針對貸款半年免息、加速農業保險理賠等。

賴清德隨後挨家挨戶向圍觀民鄉親握手打氣，還抱起數個月大的小嬰兒向鏡頭打招呼，展現親民一面。

賴清德首站到南州勘災，向居民致意。（記者陳彥廷攝）

賴清德首站到南州勘災，向居民致意。（記者陳彥廷攝）

賴清德首站到南州勘災，向居民致意。（記者陳彥廷攝）

賴清德首站到南州勘災，向居民致意。（記者陳彥廷攝）

賴清德抱起數個月的小嬰兒。（記者陳彥廷攝）

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