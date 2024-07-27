洪水退去貓羅溪河床逾5千尾台灣鯛「躺平」 民眾抓魚大豐收加菜

洪水退去貓羅溪河床逾5千尾台灣鯛「躺平」，數量驚人。（米諾斯提供）

2024/07/27 13:21

〔記者湯世名／彰化報導〕「凱米」颱風為中南部帶來強風暴雨，山洪爆發溪水暴漲，不過今天（27日）彰化縣芬園鄉貓羅溪在洪水退去後，河床上竟有多達逾5千尾台灣鯛「躺平」，數量相當驚人，有許多民眾趕來低窪地區搶抓奄奄一息的魚兒，有人大豐收說要帶回家「加菜」。

「凱米」颱風25日挾帶狂風豪雨，在中南部山區傳出災情，南投縣貓羅溪上游處溪水暴漲，貓羅溪下游處的彰化縣芬園鄉利民橋則出現水位逼近橋面的驚人畫面，大水直到這兩天才逐漸退去。

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攝影師「米諾斯」今天在貓羅溪發現數量驚人的台灣鯛，全部「躺平」在大水退去的河床上，粗估數量多達逾5千尾甚至更多，據他目測，最大尾的台灣鯛至少有2台斤，最小的也有半台斤到1台斤之間，另外還有垃圾魚及其他不知名的魚類，全部都死亡1至2天，今天出太陽後都開始腐爛，空氣中瀰漫一股腥臭味。

米諾斯說，這些魚全部都是貓羅溪溪水暴漲時被沖上岸，大水退去後就躺在河床上變魚屍；不過低窪地區還有一些積水未全部退去，裏頭也有不少還奄奄一息的台灣鯛，許多民眾都聞訊前來抓魚，有人大豐收還說正好可以帶回家「加菜」，堪稱是另類的收穫。

洪水退去貓羅溪河床逾5千尾台灣鯛「躺平」，另外還有體積龐大的垃圾魚。（米諾斯提供）

洪水退去貓羅溪河床逾5千尾台灣鯛「躺平」，有民眾在窪地捕捉存活的魚兒。（米諾斯提供）

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