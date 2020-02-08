武漢肺炎》官媒稱病例呈「下降趨勢」 中國網友狂吐槽

武漢肺炎疫情持續延燒，中國境內已超過34000例確診，死亡723例。（路透）

2020-02-08 20:44:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，中國境內已超過34000例確診，死亡723例，昨天一夜新增確診病例3399例，死亡病例86例。但中國官媒《人民日報》卻表示，中國除湖北以外的地區，確診病例連續4天下降，消息也遭中國網友吐槽，「那是因為還沒返工潮吧」。

《人民日報》今（8）天上午在微博發文表示，據中國《國家衛健委》數據統計，2月7日0至24時，全中國湖北其他地區新增確診病例558例，連續第4日呈下降態勢。而過去4日這一數據分別為：890例（3日），731例（4日），707例（5日），696例（6日）。

請繼續往下閱讀...

文章下方有不少中國網友討論，有人大讚「好消息」、「加油啊，我的祖國，加油啊，我的祖國！」、「山河無恙！國泰民安！」。

但也有中國網友吐槽表示，「請注意補充疑似病例數據，並未下降」、「沒覺得下降啊」、「為了數據的好看，確定有的地區沒有瞞報？」、「還有人相信政府的數字？」、「你說的話能信嗎？二流日報」、「那是因為還沒返工潮吧」。

台灣PTT網友更是諷刺地說，「翻譯：死亡人數節節上升！」、「確診的抓到方艙等死，沒人想被確診」、「確診不斷下降，封城不斷增加」、「這些數字不就隨他喊的嗎」、「不確診就沒有因病死亡的人了」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

中國官媒《人民日報》指出，中國全國除了湖北以外的地區，確診病例連續4天下降。（圖擷取自《人民日報》微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法