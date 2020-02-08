武漢肺炎》方艙醫院環境髒亂！ 管理員：沒有醫生、出事不負責

中國湖北省武漢市徵用打造方艙醫院收治武漢肺炎確診病患，院內確診病患沒有防護衣可穿，患者只好用棉被把身體裹得密不透風。（歐新社）

2020-02-08 17:31:26

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，武漢官方在當地徵用體育館、校園等設施，設置「方艙醫院」收治大量病患，但床位全擺放在一起，沒有隔間。有患者拍照發文爆料院內衛生環境相當糟糕，咳嗽聲此起彼落，甚至院方管理員在醫院門口明白地說，方艙醫院內部沒有醫生，「這裡不是醫院，出了事（患者）沒有任何人負責」。

有中國網友在微博爆料，他的親友被確診武漢肺炎後，被送至武漢方艙醫院，「這裡環境很差」、「1000人共用一個廁所，也沒人打掃，病人的屎尿灑在便坑外。」還透露醫院裡沒有看到醫生、護理師發放藥物，甚至連氧氣瓶都沒有，病患咳嗽聲此起彼落，直言環境相當不適合養病，但事後該帳號已被微博封鎖。

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另外，網路上還流傳一段影片，有網友拍下方艙醫院管理員向民眾警告，方艙醫院根本不是醫院，只是一個隔離點，因為裡面沒有醫療設施；院方不收重症和生活不能自理的人；患者進去就不能出來；若患者不幸在裡面出了事，「沒有任何人負責，我們也擔不起這個責任」。

還有病患家屬詢問，如果他媽媽住進去要吃藥、打針怎麼辦，管理員則回應這也沒辦法，因為院內沒有醫療設備，最後還直言，如果無法接受只進不出的規定，「你們還是回家隔離」。

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武漢肺炎確診病患數繼續增加，武漢政府在當地徵用體育館、校園等設施，設置「方艙醫院」收治大量病患。（法新社）

方艙醫院管理員在醫院門口明白地說，方艙醫院內部沒有醫生，「這裡不是醫院，出了事（患者）沒有任何人負責」。（圖擷取自「時局放大鏡」YouTube）

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