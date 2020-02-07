武漢肺炎》南韓光州醫院封院 病患丟紙條揭露慘況

有韓媒報導，6日下午有病患從該醫院3樓丟出求救紙條，上面寫者「需要飲用水、衛生紙、牙膏」等，希望外界能多給他們一些關注與資源。（圖擷取自南韓《YTN》）

2020-02-07 20:59:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延各國，南韓今（7）天確診人數達24例，南韓光州「21世紀醫院」4日起大門深鎖「封院」，病患與醫護人員共121人全鎖在醫院內禁止外出。對此有韓媒報導，6日下午有病患從該醫院3樓丟出求救紙條，上面寫者「需要飲用水、衛生紙、牙膏」等，希望外界能多給他們一些關注與資源。

綜合韓媒報導，光州「21世紀醫院」因為新型冠狀病毒疫情，從4日起開始封院，院內住著一對分別為第16名確診病例的42歲女性，與隨後也被確診感染的其18歲女兒，住在該院三樓的25名病人及12名醫護人員屬於高危險群，被強制隔離在一人房14天。其餘84名低危險群則被移往光州消防學校等隔離設施。

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據韓媒《YTN》報導，「21世紀醫院」內有病患表示，醫院內的隔離患者都住在多人房一起生活，而淋浴間跟廁所都是一起共用，甚至他還稱院內高風險患者沒有被完全隔離，只知道「醫院有要將患者轉移到單人間的準備」。

YTN記者6日前往醫院外面採訪時，發現有患者拿出寫著「需要衛生用品、飲用水、牙膏、杯裝拉麵」的字條，從病房窗戶伸出來求救，甚至還看到一名被隔離的患者從醫院3樓丟出寫著「患者無法被很好的隔離，3樓的情況也是這樣」、「廁所、廚房、淋浴間都一團亂」、「請幫忙處理這些問題吧」等等的紙條。

該記者說，他因為擔心被感染，因此打開紙條確認內容前還先戴上手套，看到紙條內容時，能感受到患者對於在院內被隔離的不安。

南韓光州廣域市的「21世紀醫院」4日起封院，121名患者與醫療人員全鎖在醫院內無法外出，曾住在3樓的1位媽媽與前來探視的女兒因染上武漢肺炎，同樓層的住院患者、醫護人員全被列為高危險群。圖為南韓防疫消毒措施。（法新社）

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