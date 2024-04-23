為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

這個也能忘？美國Uber年度遺失物報告揭曉

美國Uber近日公布2024遺失物統計報告。（美聯社）

美國Uber近日公布2024遺失物統計報告。（美聯社）

2024/04/23 16:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國Uber2024遺失物統計報告出爐，Uber整理失物紀錄後發現一些有趣的「健忘趨勢」，像是最常被遺忘的物品、最健忘的城市。

根據美國Uber遺失物統計，最健忘的10個城市是邁阿密、洛杉磯、亞特蘭大、休士頓、達拉斯、奧蘭多、鳳凰城、坦帕灣、丹佛、奧斯汀。而最容易遺忘物品的時間是晚上9點到10點之間，1月21日則是遺失物數量最多的日子。

10個最常被遺忘的東西分別是，衣服、行李、耳機、錢包、珠寶、電話、相機、平板電腦或書籍、筆記型電腦、電子煙。

更有趣的是，每天遺失最多的物品都不一樣，像是週一最有可能忘記行李、週三最有可能忘記錢包、週五最有可能忘記手機、週日最有可能忘記衣服。

除此之外，不少遺失物也跌破大家眼鏡，包括WWE冠軍腰帶、寵物烏龜、泰勒絲親筆簽名、假屁股、狐狸尾巴等，更有乘客在遺失物回報中寫道，「我在你的車留下了一片非常需要的樹葉」。

不少乘客也會把買好的食物，或食材遺落在車上，他們通常會有兩種反應：直接大方地請司機享用，或是請司機協助送回。一名遺失義大利麵的乘客透過遺失物回報向司機表示，「我不小心把一些義大利麵留在後座，你拿去吃吧！那個很好吃，我還沒吃過，再次感謝！」。

也有暖心客戶擔心遺失番茄會造成駕駛困擾，趕忙提醒「不需要它們回來，只是要注意，這樣它們就不會在你的車裡煮了！」但如果是昂貴的食物，有些客戶就會希望司機能幫忙送回肉類、蜂蜜或是餐廳的剩菜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
UBER卡柴山邊坡！運將嚇爆「踩死煞車」報警求救
2024/03/30 22:15

UBER卡柴山邊坡！運將嚇爆「踩死煞車」報警求救
遭澳洲計程車司機集體訴訟 Uber花56億元和解
2024/03/18 13:22

遭澳洲計程車司機集體訴訟 Uber花56億元和解

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
香港Uber乘客愛掉名牌 最意想不到遺失物竟有...
2019/03/12 20:22

香港Uber乘客愛掉名牌 最意想不到遺失物竟有...
2017年Uber遺失物統計 Pizza到離婚協議書通通有！
2018/03/16 20:19

2017年Uber遺失物統計 Pizza到離婚協議書通通有！

酷澎推兒權邀罕病兒看大聯盟 圓棒球夢
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播