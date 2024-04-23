這個也能忘？美國Uber年度遺失物報告揭曉

美國Uber近日公布2024遺失物統計報告。（美聯社）

2024/04/23 16:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國Uber2024遺失物統計報告出爐，Uber整理失物紀錄後發現一些有趣的「健忘趨勢」，像是最常被遺忘的物品、最健忘的城市。

根據美國Uber遺失物統計，最健忘的10個城市是邁阿密、洛杉磯、亞特蘭大、休士頓、達拉斯、奧蘭多、鳳凰城、坦帕灣、丹佛、奧斯汀。而最容易遺忘物品的時間是晚上9點到10點之間，1月21日則是遺失物數量最多的日子。

請繼續往下閱讀...

10個最常被遺忘的東西分別是，衣服、行李、耳機、錢包、珠寶、電話、相機、平板電腦或書籍、筆記型電腦、電子煙。

更有趣的是，每天遺失最多的物品都不一樣，像是週一最有可能忘記行李、週三最有可能忘記錢包、週五最有可能忘記手機、週日最有可能忘記衣服。

除此之外，不少遺失物也跌破大家眼鏡，包括WWE冠軍腰帶、寵物烏龜、泰勒絲親筆簽名、假屁股、狐狸尾巴等，更有乘客在遺失物回報中寫道，「我在你的車留下了一片非常需要的樹葉」。

不少乘客也會把買好的食物，或食材遺落在車上，他們通常會有兩種反應：直接大方地請司機享用，或是請司機協助送回。一名遺失義大利麵的乘客透過遺失物回報向司機表示，「我不小心把一些義大利麵留在後座，你拿去吃吧！那個很好吃，我還沒吃過，再次感謝！」。

也有暖心客戶擔心遺失番茄會造成駕駛困擾，趕忙提醒「不需要它們回來，只是要注意，這樣它們就不會在你的車裡煮了！」但如果是昂貴的食物，有些客戶就會希望司機能幫忙送回肉類、蜂蜜或是餐廳的剩菜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法