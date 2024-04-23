香港老翁搭地鐵遇導盲犬飆罵 視障女子用「3句話」霸氣反擊

有人在香港地鐵上目擊一名牽著導盲犬搭車的視障女子（綠圈），莫名遭到一位老翁（紅圈）毫無理由飆罵、甚至出言羞辱，不過女子霸氣回嗆。（圖擷取自「香港突發事故報料區」臉書社團，本報合成）

2024/04/23 19:14

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多視障人士出門在外時，需要倚賴導盲犬帶領，多國政府也明令保障導盲犬出入各場所的權利，但仍時常傳出導盲犬遭歧視的情況。近日香港瘋傳一段影片，有人在香港地鐵上目擊一名牽著導盲犬搭車的視障女子，莫名遭到一位老翁毫無理由飆罵、甚至出言羞辱，不過女子霸氣回擊，僅用短短「3句話」就讓對方立刻閉嘴。

一名網友近日在臉書社團「香港突發事故報料區」投稿發文與分享一段影片，他提到日前搭乘地鐵時，遇到一名視障女子牽著一隻黑色導盲犬，女子坐在車廂位子上，導盲犬則乖巧趴在地上，並未妨礙到其他乘客。然而不久後，有一名站在車門前、穿著羽絨背心的老翁，突然朝女子破口大罵「搞什麼啊導盲犬」，甚至還質疑狗狗根本就不是導盲犬。

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聽到老翁不斷出言辱罵，導盲犬雖然露出一臉無奈的神情，但訓練有素的牠仍繼續乖巧趴在地上。一旁女乘客看不下去，仗義執言反駁老翁，「牠就是導盲犬啊！寫得很清楚是導盲犬！」，但老翁再度回嗆對方，不過他話講到一半，視障女子終於忍無可忍出言反擊，「我眼盲看不到你，你沒眼盲吧，怎麼會看不到？」，老翁頓時閉嘴，轉過身去不再出聲。

影片發布至今，已吸引超過上萬人瀏覽，不少網友紛紛留言指責這名老翁，「無知真可怕」、「壞人變老了！」、「狗狗眼神好無奈」、「可以告他歧視身障人士」、「什麼年代了還認不出導盲犬」、「他只是想逼走人，自己就有位子坐」、「眼疾可以有導盲犬，智障真救不到他」、「為什麼現在的老人家這麼沒知識，連導盲犬都不懂真可悲」。

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