郭正亮稱「放2天颱風假損失400億」 黃瓊慧批：說風涼話

民進黨桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

2024/07/25 15:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風強勁西南氣流帶來豪雨，從昨晚到至今午，南部狂風豪雨，造成許多地方淹水無法通行。前立委郭正亮卻在政論節目中表示台灣連放2天颱風假的損失上看400億元。對此民進黨桃園市議員黃瓊慧怒批「要不要聽看看自己在講什麼？中南部的災情不嚴重嗎？」

郭正亮24日在節目《大新聞大爆卦》上表示，台灣的颱風假制度是由縣市首長自行決定要不要放假，「在這種制度下，地方首長就要承擔所有罪過。事實上沒有一個國家有這種制度，我們台灣唯一啦！」「台灣放一天颱風假的損失接近200億元，再放1天就是400億元，世界上沒有一個國家有這樣制度，沒有人這樣搞的啦」

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黃瓊慧在臉書PO文怒批郭正亮「強烈颱風全台都是警戒範圍，各縣市首長依據氣象局資訊放颱風假，是為市民朋友通勤和生命安全著想。要不要聽看看自己在講什麼？中南部的災情不嚴重嗎？真的只會出一張嘴說風涼話！所以台中市長盧秀燕有沒有放假我就問？真的是莫名其妙。」

網友們看到貼文後紛紛留言「就想問問，他覺得人命值多少？」、「尊貴的蛋頭亮站著說話不腰疼！」、「這垃圾牆頭草還有臉出來說話」、「他是誰啊？不就是求官不成的人嗎？」、「兩天損失掉的四百億，後面都賺得回來，但這兩天哪怕是意外死了四個人，還有機會活回來嗎？」

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