為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

郭正亮稱「放2天颱風假損失400億」 黃瓊慧批：說風涼話

民進黨桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

民進黨桃園市議員黃瓊慧。（資料照）

2024/07/25 15:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風強勁西南氣流帶來豪雨，從昨晚到至今午，南部狂風豪雨，造成許多地方淹水無法通行。前立委郭正亮卻在政論節目中表示台灣連放2天颱風假的損失上看400億元。對此民進黨桃園市議員黃瓊慧怒批「要不要聽看看自己在講什麼？中南部的災情不嚴重嗎？」

郭正亮24日在節目《大新聞大爆卦》上表示，台灣的颱風假制度是由縣市首長自行決定要不要放假，「在這種制度下，地方首長就要承擔所有罪過。事實上沒有一個國家有這種制度，我們台灣唯一啦！」「台灣放一天颱風假的損失接近200億元，再放1天就是400億元，世界上沒有一個國家有這樣制度，沒有人這樣搞的啦」

黃瓊慧在臉書PO文怒批郭正亮「強烈颱風全台都是警戒範圍，各縣市首長依據氣象局資訊放颱風假，是為市民朋友通勤和生命安全著想。要不要聽看看自己在講什麼？中南部的災情不嚴重嗎？真的只會出一張嘴說風涼話！所以台中市長盧秀燕有沒有放假我就問？真的是莫名其妙。」

網友們看到貼文後紛紛留言「就想問問，他覺得人命值多少？」、「尊貴的蛋頭亮站著說話不腰疼！」、「這垃圾牆頭草還有臉出來說話」、「他是誰啊？不就是求官不成的人嗎？」、「兩天損失掉的四百億，後面都賺得回來，但這兩天哪怕是意外死了四個人，還有機會活回來嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
凱米發威 台南逾400件路樹倒、招牌掉
2024/07/25 14:48

凱米發威 台南逾400件路樹倒、招牌掉
凱米颱風漸遠離 桃園機場午後湧入大量旅客
2024/07/25 14:45

凱米颱風漸遠離 桃園機場午後湧入大量旅客

支持育兒不停止！桃園好孕專車再升級 「一生好運卡」專屬優惠
凱米未登陸仍重創菲律賓！ 洪水、土石流災情至少釀22死
2024/07/25 14:47

凱米未登陸仍重創菲律賓！ 洪水、土石流災情至少釀22死
高雄市區一整排機車泡水 1輛漂路上「騎士後方緊追」
2024/07/25 14:44

高雄市區一整排機車泡水 1輛漂路上「騎士後方緊追」

60歲男星徒手攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥
機捷今下午3點起恢復直達車班次 預辦登機服務仍暫停
2024/07/25 14:47

機捷今下午3點起恢復直達車班次 預辦登機服務仍暫停
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播