移車啦！新北今17:00起開放堤外 紅黃線明早7點恢復管制

新北市長侯友宜今天下午召開災害應變中心第6次工作會報，圖為台大天災中心簡報畫面。（記者董冠怡攝）

2024/07/25 16:09

〔記者董冠怡／新北報導〕因應中颱凱米走向，新北市長侯友宜今天下午主持災害應變中心第6次工作會報宣布，颱風逐漸遠離、雨勢漸緩，河川水位處於安全範圍，預計下午5點開啟橫移門、越堤道及堤外停車場，紅黃線及校園開放停車到明（26）日早上7點為止。至於明天是否續放颱風假，北北基桃共同討論後再向市民報告。

侯友宜說，截至下午2點，災情受理327件，尤其路樹傾倒、停電、電線掉落及圍籬倒塌最多，其中304件已處理完畢，其他現正進行中，並無傳出重大災情；累計5萬餘戶停電，仍有1449戶未復電，以瑞芳居多，台電預計晚間完成搶修。

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侯友宜指出，凱米逐漸遠離，雨勢趨緩，河川水位已達安全範圍，預計下午5點開啟市內橫移門、越堤道及堤外停車場；紅黃線及校園開放停車明天上午7點前仍可繼續停放，呼籲市民配合交通疏導。

侯友宜提到，東北角最大陣風仍可達11級、浪高可達6米，切勿前往海邊觀浪戲水，目前累計已開單128件，共勸離1009人，會持續相關作業。

侯友宜說，預防性封路的台9甲（烏來至孝義）路段，已於今天上午10點恢復通行；台2線（靠近基隆北寧路潮境公園段），預計於晚間6點恢復通行。烏來地區溫泉街環山路一帶高地用戶（約60戶），預計晚間6點恢復正常供水，已要求水公司加派水車支援。

侯友宜提及，過去24小時累計雨量最高為烏來311毫米、坪林280毫米、雙溪221毫米，現今各地區時雨量均在5毫米以下；預防性疏散撤離的新店、瑞芳、鶯歌等12區，合計1234人，災害警報解除後確認安全無虞，將由各區公所協助返家。

交通局補充，配合橫移門下午5點開啟，全市紅黃線路段開放停車到明天上午7點，之後恢復管制，路邊停車同步恢復收費，停放在學校的車輛必須在明天上午7點前駛離校園，否則警察機關將依「道路交通管理處罰條例」予以舉發及拖吊或將車輛移置。

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