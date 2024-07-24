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颱風天不是我的問題！「陳耀訓·麵包埠」拒改單 沒取貨不退款挨轟！

「陳耀訓·麵包埠」24日、25日正常營業，但拒絕替不願在颱風天出門取貨的顧客取消或更改訂單，未取貨視同放棄且不退款，引發砲轟。圖為顧客24日冒雨前去店家取貨畫面。（讀者提供）

「陳耀訓·麵包埠」24日、25日正常營業，但拒絕替不願在颱風天出門取貨的顧客取消或更改訂單，未取貨視同放棄且不退款，引發砲轟。圖為顧客24日冒雨前去店家取貨畫面。（讀者提供）

2024/07/24 19:50

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米升級為強颱，預估今天（24日）深夜登陸，各地風雨交加。儘管今天除了金門以外的21縣市皆宣布停班、停課，台北市知名麵包西餅店「陳耀訓·麵包埠」仍正常營業，且拒絕取消或更改顧客訂單，如果沒有取貨視同放棄，也不提供退款，引發不少消費者砲轟。

店家招牌紅土蛋黃酥被譽為「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓，昨天（23日）下午透過官方臉書表示，氣象署預計凱米颱風影響台灣最大的2天（24日、25日）正常營業，並提供取貨服務，現場也會販售麵包，「若考量安全因素，無法當日來取貨，會將商品常溫保留至隔天，僅至下午4點。」

不過今天北部風強雨大，不少原本預定今天取貨的消費者想取消訂單或更改訂單日期，但陳耀訓一概拒絕，且未取貨視同放棄，不會提供退款服務。有消費者在Threads上PO出陳耀訓店家外一群冒雨前去取貨的客人排隊照片，不滿表示，「陳耀訓真的超瘋！不准取消或更改訂單，仗著名氣要大家出門取貨！致電客服還回我颱風天也不是他們的問題！超傻眼！我這輩子是不會再吃了！」

不少網友也紛紛到店家臉書下方開砲，「這家店無視颱風人民安全，真的是賣的很大牌」、「不給延後時間真的很糟糕」、「平常賺了多少錢？竟然連這一點損失都不願意承擔」、「無視大家安全，再有名氣都再也不會吃」、「都停班停課了，大眾運輸工具也停駛，並不是每個人都住附近，店家都不顧客人安危，我相信改期取貨ㄧ定做的到，有沒有心做而已！」、「縱使再好吃，罔顧客人安危，也是枉然」、「就順延一天就好了......叫我們風雨無阻去取貨這種處理方式真的很不ok」。

消費者在Threads上分享陳耀訓店家外一群冒雨前去取貨的客人排隊照片砲轟店家。（圖翻攝自Threads）

消費者在Threads上分享陳耀訓店家外一群冒雨前去取貨的客人排隊照片砲轟店家。（圖翻攝自Threads）

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