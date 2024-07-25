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台鐵5路段重創！風雨稍歇才能勘災 復原無時間表

台鐵北迴線和仁=崇德路段受災嚴重。（讀者提供）

台鐵北迴線和仁=崇德路段受災嚴重。（讀者提供）

2024/07/25 16:56

〔記者吳亮儀／台北報導〕凱米颱風侵台造成台鐵部分路段嚴重受損，台鐵公司統計，有5處受災嚴重，包括北迴線4處、西部幹線1處。凱米颱風仍未離開台灣，須等風雨稍歇後才能勘災，由工務單位評估確認後才能搶修。

交通部長李孟諺今天（25日）到台鐵公司應變指揮中心聽取台鐵的受災和復原狀況，台鐵公司說明，目前受災較嚴重計有5處，西部幹線在K306+714八掌溪橋南橋台路基掏空。

北廻線則有4處，包括和仁站南邊K48+500土石流淹沒軌道；K53+800小清水橋梁遭沖毀；崇德站北邊K56+650土石流淹沒軌道；崇德站北邊K56+820土石流淹沒軌道。

台鐵公司說，目前受颱風外圍環流雨帶影響，風雨仍大，持續有強降雨及土石流等不穩定情況，考量人員安全，需待天候狀況穩定風雨漸小時，立即由工務單位與顧問公司技師及協同評估確認，進行後續搶修。

台鐵昨天、今天都全線停駛，幸好沒有人傷亡。李孟諺指出，台鐵公司在事前的防颱措施有效降低這次風災的影響，沒有發生人員及車輛意外，但災損仍然不輕，後續請台鐵公司於安全無虞下儘速搶修，並且持續加強監測路線安全，達到確保行車安全條件再通車。

台鐵部分路段受災嚴重，軌道下方路基淘空。（讀者提供）

台鐵部分路段受災嚴重，軌道下方路基淘空。（讀者提供）

交通部長李孟諺到台鐵公司聽取簡報。（台鐵公司提供）

交通部長李孟諺到台鐵公司聽取簡報。（台鐵公司提供）

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