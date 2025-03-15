美簽恐成奢望！ 川普擬對41國實施旅行禁令

川普政府正考慮實施一項史無前例的旅行禁令，可能影響多達41個國家的公民入境美國。（彭博）

2025/03/15 16:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府正考慮實施一項史無前例的旅行禁令，可能影響多達41個國家的公民入境美國。根據最新洩露的內部備忘錄，該禁令被視為川普總統強化移民管制政策的重要一環，並是其1月20日就職後簽署的行政命令具體落實方案。該命令旨在加強對外國公民的安全審查，以防範潛在的國家安全威脅。

綜合外媒報導，這項新禁令計畫將受影響國家分為3個不同層級，從全面簽證暫停到有條件的部分限制不等。1名不願具名的美國政府官員透露，目前該名單仍在審議中，尚待國務卿魯比歐（Marco Rubio）等政府高層批准。

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第一組為最嚴格的「全面簽證暫停」國家，包括阿富汗、伊朗、敘利亞、古巴、北韓、利比亞、索馬利亞、蘇丹、委內瑞拉及葉門等10國，這些國家的公民將幾乎無法獲得美國簽證。

第二組則涵蓋厄利垂亞、海地、寮國、緬甸和南蘇丹等5國，將實施「部分簽證暫停」，影響範圍涵蓋旅遊、學生及移民簽證，但可能會有特定例外。

第三組則涉及26個國家，包括安哥拉、安地卡及巴布達、白俄羅斯、貝南、不丹、布吉納法索、維德角、柬埔寨、喀麥隆、查德、剛果民主共和國、多明尼克、赤道幾內亞、甘比亞、賴比瑞亞、馬拉威、茅利塔尼亞、巴基斯坦、剛果共和國、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖多美普林西比、獅子山、東帝汶、土庫曼、萬那杜等國。這些國家將面臨60天的觀察期，如果未能改善安全審查程序，美國將考慮部分暫停簽證發放。

此次禁令讓人聯想到川普第1任期內對7個穆斯林國家的旅行禁令。該政策曾多次遭司法挑戰，最終在2018年獲得美國最高法院支持。川普於2023年10月競選造勢時曾預告，他將加強入境限制，並點名來自加薩走廊及利比亞等地區的人民。這項新政策可能是他履行競選承諾的具體措施。

目前，美國國務院尚未對此事發表回應。

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