中國美感！地鐵站蓋成「棺材造型」 慘遭自家網友酸爆

中國一座地鐵站因其獨樹一格的「棺材造型」，在近日引發關注。（擷取自微博）

2025/04/19 11:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一座地鐵站因其獨樹一格的「棺材造型」，在近日引發關注。不少中國網友在社群平台瘋狂轉載並留言嘲諷狂酸；地鐵集團人員則急忙回應，表示此造型融入了「科技與現代元素」，核心區域的圖案設計靈感來自「蟲洞」的形象。

綜合中媒報導，引發關注的地鐵站為杭州創景路地鐵站的G出入口，於2022年9月正式開通。該地鐵站出口上方呈藍色弧形結構，邊緣部分突出，頂部有杭州地鐵標誌，但不少網友第一眼就將它看成棺材。據悉，該地鐵站是杭州地鐵唯一一個「異類」出口。

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該地鐵站的造型日前在中國社群引發討論，網友紛紛表示：「怎麼整得像個棺材似的」、「許多年後，考古專家稱，此墓四通八達，規模龐大，墓主人絕對是個大官」、「升官發財的寓意」、「讓你接地氣，沒讓你接地府」。

遭到批評後，杭州市地鐵集團工作人員急回應稱已經關注到了網路上的相關情況，表示「這地鐵口從建好到現在就是這個造型，創景路站G出入口作為特色車站的一個特別出入口，的確有別於普通標準出入口，設計之初也融入了科技和現代的理念。」

該工作人員解釋，該建築的設計理念是將星空和科幻元素作為設計靈感，透過藝術燈光來塑造空間氛圍。核心區域的圖案設計靈感來自「蟲洞」的形象。

工作人員稱，創景路地鐵站位於餘杭中央公園，屬於杭州未來科技城CBD核心區域。創景路站G口作為一個異形出入口，基於創景路站週邊未來規劃的高端商務辦公室集群，設計方案提取現代辦公室的建築語言，以玻璃幕牆為基底，與周邊建築群落實現有機融合。

是否會根據市民的回饋重新調整地鐵站出入口的設計？工作人員表示，出入口的設計和建造都經過專業的評審和論證，後續是否有調整，杭州市地鐵集團將根據實際情況進行評估，並認真考慮。

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