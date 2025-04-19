為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    追通緝犯誤把路過女教師逮回派出所 高雄7警被懲處

    警埋伏查緝通緝犯，誤將1名路過的女老師當成同夥，被帶回派出所訊問，事後調查烏龍一場。（資料照）

    警埋伏查緝通緝犯，誤將1名路過的女老師當成同夥，被帶回派出所訊問，事後調查烏龍一場。（資料照）

    2025/04/19 12:11

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市3名便衣員警17日晚間在五福一路埋伏查緝1名通緝犯時，誤將1名路過的女老師當成其同夥帶回派出所訊問，事後調查確實是烏龍一場，分局長第一時間親自登門致歉，正副派出所長等7名相關員警分別被記過、申戒等處分。

    鳳山警分局忠孝所17日19時許，循線前往高雄市苓雅區五福一路，查緝高雄地方檢察署所發佈之通緝犯。該通緝犯見員警上前盤查之際，駕駛自小客車衝撞停車場柵欄逃逸。

    因現場有民眾指稱，疑見1女子從該車離去，但員警誤將1名路過30多歲的女教師當成該名脫逃的同夥，警方遂表明身分予以盤查。

    女教師指稱，「突然有3個便衣男生圍住我，逼問剛剛車上的是誰」，還越來越兇越問越大聲，擔心他們不是真的警察堅持不願意說。他們「威脅要把我上銬帶回警局」

    女子最後嚇得大聲向路人呼救「我不認識這些人，請幫幫我報警」，越來越多民眾上前來關心，幫她打110，之後附近凱旋路派出所派員前來，雖證實3員警身分，但女教師仍被帶返忠孝所查證，過程中派出所員警語帶威脅「今天就準備睡派出所…」、甚至有員警還對女教師調侃「你就是吸毒才會這麼瘦」。

    經調查後，警方坦承捉錯人，鳳山警分局長林俊賢親自登門向當事人說明與致歉，並對執法違失將依規定議處與追究考監責任。

    鳳山警分局懲處結果今天出爐，3名追緝通緝犯員警被各記申誡1次、派出所巡佐、員警出言不當各記過1次、及2次申誡、正副所長督導不周記申誡1次。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播