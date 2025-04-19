追通緝犯誤把路過女教師逮回派出所 高雄7警被懲處

警埋伏查緝通緝犯，誤將1名路過的女老師當成同夥，被帶回派出所訊問，事後調查烏龍一場。（資料照）

2025/04/19 12:11

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市3名便衣員警17日晚間在五福一路埋伏查緝1名通緝犯時，誤將1名路過的女老師當成其同夥帶回派出所訊問，事後調查確實是烏龍一場，分局長第一時間親自登門致歉，正副派出所長等7名相關員警分別被記過、申戒等處分。

鳳山警分局忠孝所17日19時許，循線前往高雄市苓雅區五福一路，查緝高雄地方檢察署所發佈之通緝犯。該通緝犯見員警上前盤查之際，駕駛自小客車衝撞停車場柵欄逃逸。

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因現場有民眾指稱，疑見1女子從該車離去，但員警誤將1名路過30多歲的女教師當成該名脫逃的同夥，警方遂表明身分予以盤查。

女教師指稱，「突然有3個便衣男生圍住我，逼問剛剛車上的是誰」，還越來越兇越問越大聲，擔心他們不是真的警察堅持不願意說。他們「威脅要把我上銬帶回警局」

女子最後嚇得大聲向路人呼救「我不認識這些人，請幫幫我報警」，越來越多民眾上前來關心，幫她打110，之後附近凱旋路派出所派員前來，雖證實3員警身分，但女教師仍被帶返忠孝所查證，過程中派出所員警語帶威脅「今天就準備睡派出所…」、甚至有員警還對女教師調侃「你就是吸毒才會這麼瘦」。

經調查後，警方坦承捉錯人，鳳山警分局長林俊賢親自登門向當事人說明與致歉，並對執法違失將依規定議處與追究考監責任。

鳳山警分局懲處結果今天出爐，3名追緝通緝犯員警被各記申誡1次、派出所巡佐、員警出言不當各記過1次、及2次申誡、正副所長督導不周記申誡1次。

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