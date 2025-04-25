蔡正元稱有人傳話賴清德「要整我」 日前副防相中山泰秀：惡意捏造假消息

日本前防衛副大臣中山泰秀。（資料照）

2025/04/25 19:14

〔記者李文馨、方瑋立／台北報導〕前立委蔡正元表示，日本前國會議員、前防衛副大臣中山泰秀月初託人告知，總統賴清德要整肅蔡正元、前立委郭正亮和國民黨立法院黨團總召傅崐萁。對此，中山泰秀今天傍晚透過抗議信澄清，痛斥此為「純屬惡意捏造的假消息」，已嚴重損害他的名譽，除表達最嚴正的抗議，並保留一切法律追訴權利。

蔡正元發文提到，今天下午他因三中案出庭，原本是沒什麼重要的證人詰問庭，檢方突然提出要法官裁定對他實施限制出境、提高保釋金、戴電子腳鐐不准出境。這跟限制出境沒有不同，因為戴電子腳鐐不能接近機場、港口，這證明賴清德的人馬在鑽法律漏洞，就是要整他。

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中山泰秀透過民進黨立委林楚茵轉發抗議信，他鄭重澄清，該言論完全不屬實，他從未發表過類似言論，更不曾透過任何第三者傳達此類訊息。此一說法純屬惡意捏造的不實資訊，已嚴重損害他的名譽，絕不可等閒視之。

中山泰秀說，他對於此一惡意造謠與擴散虛假資訊的行為表達最嚴正的抗議，並保留一切法律追訴權利。針對任何冒用本人名義所發表的虛假發言，他將嚴正應對，並透過適當方式，向國內外鄭重澄清此事完全子虛烏有、毫無根據。

「蔡正元造謠被抓包！丟臉丟到國際！」林楚茵批評，國民黨先有死人造假連署，現在連官司出庭都可以造謠國際友人，真的太離譜了。

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