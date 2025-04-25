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    首頁　>　政治

    感嘆被追殺身敗名裂 黃呂錦茹被押前手寫信曝光

    北院今下午1時裁定國民黨北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見。（記者塗建榮攝）

    北院今下午1時裁定國民黨北市黨部主委黃呂錦茹羈押禁見。（記者塗建榮攝）

    2025/04/25 18:47

    〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨北市黨部主委黃呂錦茹涉幽靈連署案，北院今（25日）重開羈押庭，裁定羈押禁見。據了解，黃呂錦茹早預料恐逃不過被押命運，23日清晨也手寫信抒發己志，要將這段期間的煎熬告訴黨員及親友，信中感嘆一生從不藏私，竟被追殺至此，可謂身敗名裂。

    北院19日裁定黃呂錦茹無保請回後，北檢22日下午提出抗告。黃呂錦茹則於23日清晨未眠，並手寫一封信件，強調「這一生任事盡心盡力，以自己微薄之力及平凡之智慧為社會公益、從不藏私。今日竟被追殺至此，可謂身敗名裂」。

    黃呂錦茹在信中也掛念黨內同志，她寫道「求神解救我的工作同仁，他們好無辜，他們以為做的是救國救民，解救社會國家免於更大浩劫的工作啊！」

    市黨部同仁指出，黃呂錦茹19日無保請回後返家稍作休息，不顧自己才大病初癒，兩天兩夜幾乎沒有進食、闔眼，在體力和身體機能尚未復原之際，就旋即和律師見面討論後續法律事宜，同時責成區黨部幹部探視被收押的黨部總幹事姚富文、書記長初文卿的家屬，強調會盡力辯護，有需要都可以跟黨部說。

    據指出，黃呂錦茹當時也擔心罷免2階段連署進度，關心電話拜訪的成效，沒有一刻鬆懈，仍心心念念關心黨務。

    黃呂錦茹早預料恐逃不過被押命運，23日清晨手寫信抒發己志。 （記者甘孟霖翻攝）

    黃呂錦茹早預料恐逃不過被押命運，23日清晨手寫信抒發己志。 （記者甘孟霖翻攝）

    黃呂錦茹早預料恐逃不過被押命運，23日清晨手寫信抒發己志。 （記者甘孟霖翻攝）

    黃呂錦茹早預料恐逃不過被押命運，23日清晨手寫信抒發己志。 （記者甘孟霖翻攝）

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