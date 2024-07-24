民主黨「安插」賀錦麗 非裔平權運動BLM怒批：這不是民主

非裔權益運動組織「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）炮轟民主黨「獨裁」，賀錦麗提名惹爭議。（美聯社資料照）

2024/07/24 19:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國非裔權益運動組織「黑人的命也是命」（BLM，Black Lives Matter）23日發表聲明，強烈批評民主黨在缺乏公開投票程序的情況下，將副總統賀錦麗（Kamala Harris）推舉為總統候選人。該組織要求民主黨全國委員會（DNC）立即舉行一場全國性的非正式虛擬初選。

根據《路透》報導，BLM在聲明中表示：「我們不是生活在獨裁政權下。代表不是寡頭。在沒有任何公開投票程序的情況下安插賀錦麗為民主黨候選人，並選擇一位未知的副總統，這將使現代民主黨成為一個偽君子的政黨。」

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這一事件突顯了美國政黨提名程序中的潛在問題。雖然黨內精英迅速決策可能有利於政黨團結，但也可能引發對民主參與不足的批評。BLM的反應表明，即使是通常支持民主黨的團體也可能對黨內決策提出質疑。

BLM領袖鮑爾斯（Shalomyah Bowers）強調，這不是針對賀錦麗或黑人女性的攻擊，而是關乎提名過程的公正性。他呼籲民主黨應該詢問全國各地社區的意見，而不是僅由代表和黨內精英決定，這反映了基層組織對更廣泛參與政治決策的訴求。

值得注意的是，BLM在2020年因組織全國性抗議而聲名大噪，該組織對佛洛伊德（George Floyd）之死的反應引發了全美對種族問題的廣泛討論。如今，BLM對民主黨提名程序的批評，可能會引發人們對少數族裔在政黨決策中影響力的思考。

這一爭議也凸顯了美國政治中的一個持續性挑戰：如何在黨內決策效率和廣泛民主參與之間取得平衡。隨著2024年總統大選的臨近，民主黨如何回應這一批評，以及如何確保提名過程的公正性和透明度，將成為值得關注的焦點。

賀錦麗的競選團隊尚未對此事發表評論，此事的後續發展可能會影響民主黨在少數族裔選民中的支持度。

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