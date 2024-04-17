日本吉卜力公園「貓巴士拒導盲犬搭乘」 愛知縣知事致歉

外型以動畫《龍貓》中人氣角色設計的「貓巴士」遊園車，上月16日正式在日本愛知縣的吉卜力公園內行駛。（圖擷取自@ghiblimamire 社群平台「X」）

2024/04/17 17:12

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在日本愛知縣的吉卜力公園（ジブリパーク）重現眾多吉卜力工作動畫相關設施，外型以《龍貓》中人氣角色設計的「貓巴士」遊園車上月16日啟用，當天卻傳出有攜帶導盲犬的遊客被園方以安全理由拒絕搭乘，引發愛知縣政府關注，認為園方做法不妥，知事也出面向當事人致歉。

綜合日媒報導，座落在愛知縣長久手市「愛．地球博紀念公園」的吉卜力公園，多處場景設計、圈區設施重現吉卜力工作室（STUDIO GHIBLI）動畫電影中的世界。報導指出，5大主題區今年3月16日全面開幕，其中，以動畫《龍貓》中登場的「貓巴士」為原型打造的實體遊園巴士，當天開始在園區行駛。

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不過，愛知縣政府說，「貓巴士」啟用當天，有一名帶著導盲犬的視障人士要搭乘，但工作人員認為巴士兩側沒有護欄，可能發生導盲犬跳車的危險，而且「貓巴士」被定位成「公園設施」，而非大眾運輸，所以拒絕該名視障人士搭乘。 消息傳出，負責吉卜力公園的愛知縣政府認為此舉並不適當，已要求營運單位改善。

愛知縣知事大村秀章昨（16）日記者會上說，讓所有入園遊客都能享受設施是理所當然的事，同時針對園區的不適當作為，向當事人致歉。根據日本「身體障害者補助犬法」規定，大眾運輸機構及供不特定多數人使用的設施，必須接受導盲犬等輔助犬陪同。

報導指出，遭投訴的營運業者，事後有向社福相關人士確認，得知受過訓練的導盲犬不會在車輛行駛過程中發生跳車等不受控情況，因此，從3月29日起接受導盲犬上車。

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