尼泊爾客機起飛後墜毀 18死僅1機師倖存
2024/07/24 18:51
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾今（24日）發生一起空難事故，一架自該國首都加德滿都（Kathmandu）起飛的紹里亞航空（Saurya Airlines）客機，起飛不久後旋即墜毀，機上19名人員僅1名機師生還，其餘皆不幸罹難。
《法新社》報導，機場在新聞稿中指出，這架客機在起飛不久後「轉向右方並墜毀在跑道東側」，倖存的機師傷勢嚴重，已送醫搶救。
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尼泊爾警方發言人卡爾奇（Dan Bahadur Karki）表示，機上除了2名機組人員，還有17名紹里亞航空的員工，「駕駛員已被救出並送醫治療。已尋獲18具屍體，包括1名外國人。」
尼泊爾民航局後續補充說明，該名罹難的外籍人士為葉門公民。
尼泊爾上一起重大空難發生在去年1月份，當時一架雪人航空（Yeti Airlines）的班機，在尼泊爾第二大城博克拉（Pokhara）降落時不幸墜毀，機上72人全數遇難。
而尼泊爾史上最嚴重空難事故要追朔到1992年，一架巴基斯坦國際航空（Pakistan International Airlines）的客機，在前往加德滿都的機場途中失事，造成機上167人盡數罹難。
出於安全顧慮，歐盟禁止任何尼泊爾班機進入其領空。