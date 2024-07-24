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連2日破全球「表面均溫」紀錄 7/22為史上最熱一日

歐盟「哥白尼氣候變化服務」指出，本月22日為有氣溫紀錄以來全球最熱的一天。圖為西班牙塞維利亞街景，這座城市23日出現攝氏46度的高溫。（法新社）

歐盟「哥白尼氣候變化服務」指出，本月22日為有氣溫紀錄以來全球最熱的一天。圖為西班牙塞維利亞街景，這座城市23日出現攝氏46度的高溫。（法新社）

2024/07/24 18:19

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）今（24日）指出，本月22日全球平均表面氣溫達攝氏17.15度（華氏62.9度），超越了7月21日的紀錄，為有氣溫紀錄以來史上最熱的一天。

《法新社》報導，哥白尼氣候變化服務所提供的數據顯示，本週一全球日平均氣溫為17.15攝氏度，不僅是自1940年以來有氣候紀錄以來最熱的一天，更刷新了上週日甫創下的17.09度高溫紀錄。

英國倫敦帝國學院（Imperial College London）教授基慕泰（Joyce Kimutai）表示：「如果全球繼續燃燒煤炭、石油與天然氣，那這正是氣候科學會告訴我們的後續變化。在我們停止燃燒化石燃料，實現淨零排放之前，會繼續變得越來越熱。」

報導也提到，自從2023年6月以來，地球已連續13個月刷新單月全球平均氣溫紀錄，哥白尼氣候變化服務負責人波恩泰姆波（Carlo Buontempo）稱這種情況為「非常令人震驚」。

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