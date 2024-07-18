全球暖化趨嚴重 研究：炎熱氣候對孕婦百害而無一利

醫生正在為孕婦做產前檢查，圖中人物與本文無關。（路透社）

2024/07/18 17:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕非洲地區部分國家夏季白天的溫度可高達45℃，在過去的60年間，該地區的年平均氣溫已經上升整整1度，據研究結果顯示，對於該地區經常被忽視的弱勢群體孕婦和其腹中的胎兒來說，炎熱的氣候是百害而無一利，並且還引發了許多相關的社會和健康問題。

據英國《BBC》 報導，「熱緊迫」（heat stress）的症狀普遍存在於當地懷孕的婦女當中，其中需要在烈日曝曬下辛苦勞動數小時的農村婦女更是深受高溫環境所苦。

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根據當地由岡比亞醫學研究中心的醫生柏內薾（Ana Bonell）帶領的研究表明，氣溫每升高1度對胎兒的壓力就會增加17%，該地區三分之一接受「熱緊迫」（heat stress）相關檢查的懷孕婦女就曾經親身體會過這種症狀。

接下來，柏內薾醫生與她的團隊將持續在當地與更多的孕婦進行合作和研究，而目前最大的目標就是將當地的婦女從根深蒂固的錯誤勞動觀念中解放出來，並持續將高溫酷暑可能帶來的危害相關知識普及，特別是針對因膚色或是不利地理位置而處在弱勢的地區。

約翰霍普金斯大學的環境健康專家德尼古拉（Nathaniel DeNicola）表示，懷孕期間接觸環境熱量的增加與孕婦患有高血壓和蛋白尿等致命症狀的風險增加成正相關。不僅如此，從2007至2019年間，德尼古拉對包含了3270萬名新生兒所進行的68項研究調查後發現，高溫確實與早產有關，今年世界衛生組織發佈的一項報告也證實了此說法，高溫導致胎兒早產風險增加16%，並且與胎兒出生後的癲癇以及學習障礙等併發症有關。

「但問題是，那又怎樣？」人權觀察組織的研究員惠勒（Skye Wheeler）說。「我們看到科學在這個議題上發揮功用，但這還不夠。我們能夠採取哪些預防措施呢？」

事實上，不是第一次有科學家注意到高溫影響懷孕婦女和胎兒！肯亞地區由於傳統文化迷思的緣故，在夏日炎炎的基非力縣（Kilifi county）仍隨處可見大腹便便的懷孕婦女穿著又厚又重的衣服在勞作。

內羅畢阿迦汗大學的科學家盧桑比利（Adelaide Lusambili）和她的同事在目睹這一切後，決定於2022年開始試行了一項公眾意識計劃，主要目標是透過教育讓已將高溫視為平常的媽媽們改變她們的生活習慣，這些措施包括一些如何讓自己跟胎兒保持涼爽的小訣竅，管理在戶外活動的時間以及爭取配偶和婆婆的支持以便降低懷孕媽媽們的勞動量。

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