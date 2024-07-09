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北極熊被高溫熱到「躺冰消暑」 一票網友泣︰我們對不起你！

一名日本網分享，自己之前去神戶市立王子動物園參觀，結果到北極熊生活園區時，目睹一隻毛茸茸的北極熊疑似受不了高溫，於是整隻熊躺在冰雪上消暑。（圖擷取自@Miyukin_NYC 社群平台「X」）

一名日本網分享，自己之前去神戶市立王子動物園參觀，結果到北極熊生活園區時，目睹一隻毛茸茸的北極熊疑似受不了高溫，於是整隻熊躺在冰雪上消暑。（圖擷取自@Miyukin_NYC 社群平台「X」）

2024/07/09 14:01

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本7月各地天氣異常炎熱，更測出攝氏40度的高溫，令不少外出民眾熱得喘不過氣，需要靠冷氣或冰水降溫。對此，一名日本網分享，自己之前去神戶市立王子動物園參觀，結果到北極熊生活園區時，目睹一隻毛茸茸的北極熊疑似受不了高溫，於是整隻熊躺在冰雪上消暑，照片一出，也在網上引發熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「みゆきん」的日本網友，昨（8）日分享他前往神戶市立王子動物園參觀時，偶然拍到的一張照片。從照片中可看到，王子動物園人氣明星北極熊「夢」（ゆめ），全身披著毛茸茸大衣的牠，似乎受不了高溫酷暑，於是選擇閉眼躺在充滿冰雪的地板，試圖用涼涼的地板來驅散夏天帶來的疲倦感。

照片曝光後，吸引近100萬名人瀏覽朝聖，網友們除了被夢的姿勢逗樂，也有不少靠冷氣消暑的人表示，莫名對北極熊感到很抱歉，「被太陽擊倒」、「最近日本天氣真的很熱！」、「好像人類工讀生穿玩偶裝躺在那裡」、「抱歉了北極熊，但我真的需要那台酷酷的冷氣」、「跟白天出門後，回到家躺在床上吹冷氣的我姿勢一樣」。

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