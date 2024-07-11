美國4月大女嬰與家人乘船遊湖 疑似因「49℃高溫」活活熱死

美國1名4個月大女嬰與家人到訪亞利桑那州乘船遊湖時，疑似曝曬在高溫底下遭活活熱死。（擷取自Crime Bombshells /Facebook）

2024/07/11 14:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月4日是美國獨立紀念日，不少民眾會把握連假出遊慶祝。一名年約4個月大的女嬰坦娜‧弗羅布萊夫斯基（Tanna Rae Wroblewski ）與父母搭船遊湖時，疑似因為暴露在高溫下遭活活熱死。

綜合外媒報導，當地時間5日弗羅布萊夫斯基一家於亞利桑那州的哈瓦蘇湖（Lake Havasu, Arizona）乘船欣賞湖邊美景時，4個月大的塔娜突然失去意識，父母馬上對她進行心肺復甦術。

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待救援人員抵達現場，塔娜先是被送到哈瓦蘇醫院，之後再轉送至鳳凰城兒童醫院，經搶救塔娜最終還是不幸身亡。目前法醫尚未公布塔娜的死因，不過當局研判與高溫有關，因為亞利桑那州的哈瓦蘇湖（Lake Havasu, Arizona）地區當日氣溫高達華氏120度（約為攝氏49度）。

傷心欲絕的母親艾莉莎（Alyssa）透過臉書哀悼心愛的女兒，「我們現實生活中的天使變成了天堂裡的天使。我永遠不明白你為什麼要離開我們，你太完美了。我永遠愛你，也會到處尋找你的痕跡，天使。媽媽、爸爸、姊姊都非常愛你們。」

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