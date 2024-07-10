悚！日本7月首週高達「9105人中暑送醫」 老年人占約6成

日本邁入炎熱夏季後，各地高溫不斷創紀錄，更有不少民眾因此中暑。（路透）

2024/07/10 14:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本邁入炎熱夏季後，各地高溫不斷創紀錄，更有不少民眾因此中暑。日本總務省消防廳昨（9）日公布速報值，從本月日1至7日，全日本共有9105人因中暑緊急送醫，其中有19人死亡；根據資料顯示，今年7月首週因中暑送醫人數，遠比前一週6月24日至30日增加了4倍，其中65歲以上老年人就占了約6成。

綜合日媒報導，日本總務省消防廳9日的速報值，雖然是尚未經過修正及驗證就立即公布的數字，但日本各地出現35度以上高溫的「猛暑日」，確實讓多間醫院近期收到大量因中暑送醫的病患。報導指出，目前送醫後必須住院3週以上的重症患者約有210人；必須短期住院的中等症狀患者，則高達3038人。

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另外，根據速報值資料顯示，在中暑送醫的人之中，多達5378人是65歲以上老年人，占比59.1%。若以中暑場所來區分的話，「住宅」37.9%最多，道路占20.6%次之；依照地區統計的話，前6多的地區則分別為東京都907人，愛知縣763人，大阪府595人，埼玉縣584人，兵庫縣472人，千葉縣445人。

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