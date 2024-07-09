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日本飆40度高溫中暑頻傳 專家示警：別為省錢不開冷氣

日本全國近期迎接猛烈酷暑。（法新社）

日本全國近期迎接猛烈酷暑。（法新社）

2024/07/09 15:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本全國近期迎接猛烈酷暑，靜岡縣更是在7日飆出40度高溫，創下2024年全日本的最高溫紀錄。日媒指出，日本各地已陸續傳出有民眾因中暑送醫、甚至死亡的事件，但受到通貨膨脹等因素影響，有近6成民眾為省錢而完全不開冷氣，這現象也讓專家示警，直言這是關乎性命的問題，呼籲以生命為第一優先。

綜合日媒報導，根據日本氣象廳表示，日本多地區受到高壓籠罩，天氣持續晴朗高溫，繼靜岡縣在7日測40.4度高溫後，昨（8）日最高溫在和歌山縣新宮市的39.6度、東京都府中市也於同日達到39.2度，均創下過往高溫紀錄。報導指出，酷熱天氣也導致民眾中暑送醫頻傳，像是東京8日當天，就傳出至少86人疑似中暑送醫。

據悉，去年全日本有超過9萬人因中暑送醫，更造成超過1000人死亡。但根據松下電器的調查發現，有近6成的民眾完全不開冷氣，或是在能忍受時就將冷氣關掉，其中80％的受訪者表示，是因為擔心電費過高，所以選擇忍受酷暑。

對此，日本「第一生命經濟研究所」首席經濟學家永濱利廣指出，由於現在物價上漲，使得不只低收入階層，甚至連中產階級也為了節省電費，導致中暑機率提高，「即使再怎麼想節約省錢，不開冷氣的話，很可能危及健康或生命安全，還請多加珍惜生命。」

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