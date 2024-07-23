全台列陸警！凱米最快明晚從宜花交界登陸 西半部慎防超大豪雨

中央氣象署針對凱米發布陸上警報。（中央氣象署提供）

2024/07/23 22:18

〔記者蔡思培／台北報導〕凱米颱風逼近台灣，中央氣象署晚間更新海上陸上警報，台灣本島所有縣市都列入陸警範圍。氣象署技正謝佩芸說，凱米暴風圈預計明天清晨到上午會觸碰到台灣陸地，颱風中心最快明晚從宜蘭、花蓮交界處一帶登陸。

謝佩芸說，今晚8點颱風中心位於鵝鑾鼻東方約390公里處，以每小時19轉16公里速度，向北北西轉西北西移動。目前凱米為中度颱風，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），七級風平均暴風半徑220公里，接近過程強度還可能增強。

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謝佩芸指出，凱米暴風圈預計明天清晨到上午就會觸碰到台灣陸地，颱風中心最快會在明晚從宜蘭、花蓮交界處一帶登陸。今晚到明天清晨受颱風外圍環流影響，主要雨區在北部、宜蘭花蓮；明天白天颱風更接近，東北部山區降雨較為顯著，各地也會有降雨。

明晚降雨會更明顯，預計颱風中心將於明天深夜到後天清晨通過台灣上空，明晚到後天是颱風帶來降雨最顯著的時候，西半部會有超大豪雨以上等級降雨。謝佩芸也說，凱米颱風接近台灣東半部陸地時，會與地形出現交互作用，不排除南北擺盪、或繞一圈等不規則運動，目前還不能明確預估登陸地點，但應該位於宜蘭到花蓮交界一帶，但登陸時間落在24日深夜。

謝佩芸提醒，明天清晨到上午暴風圈就會接觸陸地，北部、東部會是風強雨大，中南部風雨則會逐漸增加。明晚到後天清晨是風雨影響最劇烈期間，週四颱風通過台灣本島後，宜花風雨將減弱，但西半部風雨仍劇烈，由於颱風往中國沿海移動，靠近海峽另一側的金門、馬祖風雨會逐漸增加。

謝佩芸也提到，受颱風外流沉降影響，彰化地區今晚可能出現38度高溫，台中、新竹、南投也可能有出現36度高溫，明天金門、台東仍可能有36度以上高溫。

氣象署技正謝佩芸。（記者蔡思培攝）

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