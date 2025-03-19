近3年最佳！春雨頻入庫 中部4水庫水情樂觀

今年春雨綿綿，德基水庫今天蓄水率達95%，水情狀況是近3年最好的1年。（中區水資源分署提供）

2025/03/19 08:27

〔記者陳建志／台中報導〕近日春雨綿綿，在雨水持續入庫下，中部鯉魚潭、德基、日月潭、湖山4座水庫蓄水量，都創下近年同期新高，德基、日月潭蓄水率都達95%，接近滿水位，水情狀況是近3年最佳的1年，水利署中區水資源分署長莊曜成表示，水情狀況正常、樂觀，一期稻作可正常供灌，民生用水無虞，不過還是呼籲民眾要珍惜水資源。

今年春雨綿綿，中部4座主要水庫在雨水持續入庫下，今天上午7點，鯉魚潭水庫蓄水率92.47%、德基水庫蓄水率95.89%、日月潭水庫蓄水率95.88%、湖山水庫蓄水率68.18%，和去年、前年相比，此時期鯉魚潭水庫蓄水量只有4成多，德基水庫也約6成左右，水情狀況可說是近3年最好的1年。

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中區水資源分署莊曜成分署長表示，依照過往的節氣，「驚蟄」後會下春雨，不過去年和前年春雨偏少，造成水庫蓄水量較低，今年春雨相對正常，在雨水較多下，水庫蓄水持續增加。

莊曜成表示，目前中部的鯉魚潭、德基、日月潭蓄水都超過9成，雲林湖山水庫蓄水率也有68%，水情狀況正常、樂觀，目前一期稻作都可正常供灌，民生用水無虞，接下來將銜接梅雨季，降雨情況將影響下半年用水，水情狀況如何須持續觀察。

鯉魚潭水庫今天蓄水率達92%，僅差約1千萬噸就達滿水位。（中區水資源分署提供）

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