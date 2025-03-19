NASA太空人滯留太空9個月 乘SpaceX飛龍號終於「重返地球」

SpaceX飛龍號太空船於美東時間18日下午5點57分左右，在美國佛州塔拉哈西附近的「美國灣」海域成功「濺落」。（法新社）

2025/03/19 08:28

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在國際太空站滯留9個月的美國NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）、威廉斯（Sunita Williams），搭上SpaceX飛龍號太空船朝地球前進，於美東時間18日下午5點57分左右，在美國佛州塔拉哈西（Tallahassee）附近的「美國灣」海域成功「濺落」（Splashdown，指透過降落傘將太空船或太空艙等太空飛行器降落在水體中的降落方法。）

綜合外媒報導，魏勒摩爾與威廉斯去年6月5日坐上波音星際客機（Starliner）抵達太空站，準備執行為期8天的星際客機試飛任務，沒想到星際客機的推進系統故障，NASA讓星際客機「空艙返航」，魏勒摩爾與威廉斯則是滯留國際太空站（ISS），兩人重返地球的時間一再被延後，一等就是9個多月。

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後續NASA決定讓兩人搭乘SpaceX飛龍號太空船返回地球，並進行人員輪調。SpaceX的獵鷹9號火箭於14日晚間發射，獵鷹9號火箭搭載4名新任太空人，準備和魏勒摩爾與威廉斯。而載著魏勒摩爾與威廉斯，以及執行「Crew-9」任務的美國太空人黑格（Nick Hague）、俄羅斯太空人戈布諾夫（Alexander Gorbunov）的飛龍號，於美東時間18日凌晨1點5分脫離國際太空站，展開約17小時的重返地球之旅。

飛龍號最終在美東時間18日午5點57分左右，在美國佛州塔拉哈西（Tallahassee）附近的美國灣海域成功「濺落」。艙內4名太空人都平安，後續將接受健康檢查，尤其是在太空無重力環境待了9個多月的魏勒摩爾與威廉斯，兩人須經歷一段復健期，重新讓身體適應地球重力。

在太空待了9個多月的威廉斯重返地球。（法新社）

在太空待了9個多月的魏勒摩爾重返地球。（法新社）

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