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    妮妃雅化身「台灣雲豹」再登美國變裝秀 小英PO文分享感謝「向世界介紹台灣」

    今年妮妃雅再度登上美國實境電視節目《魯保羅變裝皇后秀》，以「台灣雲豹」等台灣元素裝扮驚豔百萬網友。（圖擷取自@rupaulsdragrace IG，本報合成）

    今年妮妃雅再度登上美國實境電視節目《魯保羅變裝皇后秀》，以「台灣雲豹」等台灣元素裝扮驚豔百萬網友。（圖擷取自@rupaulsdragrace IG，本報合成）

    2025/04/19 16:01

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣變裝藝術家妮妃雅（Nymphia Wind），去年在風靡全球的美國實境電視節目《魯保羅變裝皇后秀》（Rupaul‘s Drag Race）中奪冠，也是首位摘下后冠的台灣人。今年妮妃雅再度登上該節目，以「台灣雲豹」等台灣元素裝扮驚豔百萬網友，台灣前總統蔡英文也發文感謝妮妃雅，向世界介紹台灣。

    《魯保羅變裝皇后秀》今（19）日在官方IG帳號發布的貼文顯示，妮妃雅穿著一襲華麗的象牙白長裙登上舞台，她的背後還撐起一面特殊設計的大型配件，只見一頭炯炯有神的台灣雲豹與層巒疊嶂的玉山山脈，被一大圈白色祥雲給圍繞；至於妮妃雅頭上配戴的頭冠、裙子與鞋子上，都被設計綴上數隻華麗的金色台灣帝雉。

    根據《中央社》報導，依照《魯保羅變裝皇后秀》的節目慣例，上一屆冠軍需要將后冠榮耀，親自傳承給下一屆冠軍，因此妮妃雅特別身穿充滿台灣元素的服飾，再度出席《魯保羅變裝皇后秀》。

    妮妃雅的新造型曝光後，影片吸引逾100多萬人次瀏覽，各國網友紛紛表示再度被妮妃雅的創意所驚艷。台灣網友也讚嘆道，「真·國際美人！」、「感動到起雞皮疙瘩」、「他真的是藝術家，有夠優雅」、「看到台灣帝雉頭冠，就知道王者回歸了」、「這才是公認名符其實的國際美人，那位自封自嗨的晦氣東西一邊玩沙去」。

    曾在去年恭賀妮妃雅奪冠，並邀請妮妃雅與其他變裝皇后前往總統府敞廳演出、被妮妃雅稱為「台灣的媽媽」前總統蔡英文，也在社群平台Threads轉發《魯保羅變裝皇后秀》的IG影片，並寫下，「謝謝妮妃雅再次在 Rupaul‘s Drag Race中，用『台灣雲豹』及滿滿的本土文化元素，向世界介紹台灣。 」

    在 Threads 查看

    前總統蔡英文也在Threads發文，感謝妮妃雅向世界介紹台灣。（圖擷取自@66wind99 IG，本報合成）

    前總統蔡英文也在Threads發文，感謝妮妃雅向世界介紹台灣。（圖擷取自@66wind99 IG，本報合成）

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