「拒絕統戰，守護台灣」活動登場 上千民眾聚集凱道高喊反舔共

反共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，19日下午在凱達格蘭大道登場，參加人潮漫延到景福門。（記者廖振輝攝）

2025/04/19 14:50

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免進入白熱化階段，由網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會今（19日）下午在凱達格蘭大道舉行，氣溫炎熱，活動尚未開始已湧入大量人潮，截止下午2時半，現場至少破千人。會場右側設立35個泛藍立委罷免攤位，罷團氣氛歡樂，宛如「罷免同樂會」。

活動開始前，各個罷團在會場入口高舉「花蓮不怕，再來一次」、「罷免丁學忠，國會不走鐘」、「雲林拔丁，罷免丁學忠」等手舉牌，與會民眾經過高呼「加油」、「罷免會成功」。另外，現場也設置35席泛藍立委的罷免攤位，有民眾高舉大旗，分別在攤位前來回穿梭高喊罷團名稱，現場也高聲回應「罷免國民黨立委」，氣氛歡樂。

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許多與會公民自備反共標語，包含「我是台灣人，我反藍白共匪」、「舔共立委、惡奴欺主」，有人甚至高舉習近平的頭像，參與民眾不少人也手持國旗、日本及美國的國旗，齊聲喊反共，消滅國民黨。現場齊呼「拒絕統戰，守護台灣」。

八炯率先登台宣講表示，自由民主從來都不是天上掉下來的；他強調，國家此刻被滲透、土地被出賣，台灣下一代恐怕正要被賣給共產黨，大家應該站出來阻止這件事，如今台灣的敵人就在立法院，攘外必先安內，必須想辦法清除這些中共同路人，才有對抗中共的可能。

罷免立委王鴻薇團體「山除薇害」發言人阿美說，投入罷免者有人被冷嘲熱諷、有人被肉搜無法回家，甚至協助罷免連署的志工也時常遭遇暴力，但大家都還在努力，擔心沒有盡最大的努力保護國家，期盼意見相左的人能去街頭聽取真實民意，了解罷免的理由，讓大罷免大成功。

根據流程，宣講名單依序為網紅八冏、「山除薇害」發言人阿美、罷免葉元之領銜人史書華、網紅皮筋兒、Podcast節目主持人「傑高不要」高軒、民進黨立委陳培瑜、潘威佑、網紅陳柏源、網紅呱吉、「珍礙金門」發言人許祐家、歷史作家李文成、退將丘衛邦、民進黨立委王義川、羅醫生、民進黨立委王定宇、鷹爸徐柏岳、于北辰、民進黨立委沈伯洋、聯電創辦人曾興誠等人。

在罷免進度部分，依據「反共護台志工聯盟」官網統計，目前35件藍委罷免案中，王鴻薇、葉元之、羅智強、涂權吉、牛煦庭、李彥秀等六案已達二階連署門檻，正在衝刺安全防線份數，其餘包含新北洪孟楷、萬美玲、傅崐萁、黃健豪、徐巧芯、廖偉翔、羅廷瑋、魯明哲、邱若華等9案連署數已達8成以上。

反共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，19日下午在凱達格蘭大道登場，參加人潮漫延到景福門。（記者廖振輝攝）

反共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，19日下午在凱達格蘭大道登場。（記者廖振輝攝）

反共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，19日下午在凱達格蘭大道登場。（記者廖振輝攝）

反共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，19日下午在凱達格蘭大道登場。（記者廖振輝攝）

反共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動，19日下午在凱達格蘭大道登場。（記者廖振輝攝）

各個罷團在會場入口高舉「花蓮不怕，再來一次」、「罷免丁學忠，國會不走鐘」、「雲林拔丁，罷免學忠」等手舉牌，與會民眾經過高呼「加油」、「罷免會成功」。（記者李文馨攝）

反共網紅八炯發起的「拒絕統戰 守護台灣」凱道大會師行動今下午登場。（記者廖振輝攝）

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