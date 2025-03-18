朱立倫推公投反廢死、反戒嚴 卓榮泰酸「暗室找黑貓」

行政院長卓榮泰（中）。（記者廖振輝攝）

2025/03/18 09:56

首次上稿 09:41

更新時間 09:56

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團打算在立法院提出反廢死、反戒嚴兩項公投。行政院長卓榮泰今天（18日）在立法院受訪表示，反廢死和反戒嚴的公投其實是矛盾的，政府才剛執行過死刑，也只有國民黨有戒嚴的經驗；卓榮泰更調侃國民黨主席朱立倫，「難道您累了嗎？要把問題搞清楚」。

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卓榮泰表示，今天是3月18號，當年318運動（2014年太陽花學運）讓台灣當時許多年輕人大聲站起來呼喊，脫離當時陷入中國的一中市場，才能夠迎向世界，才能有這些年來台灣和世界擁抱在一起，不管是科技還是經濟許多交流發展。

他表示：「我們要非常感念當時熱愛民主、熱愛國家的這些年輕人，現在的我們也要同樣的精神。」

卓榮泰表示，兩個月前政府才執行過一個死刑，死刑在國內是合法，也沒有廢死的問題，這個議題是不存在的。

至於戒嚴，卓榮泰強調，國內的各政黨，只有中國國民黨有戒嚴的經驗，也只有中國國民黨不知道戒嚴的痛苦。今天的台灣沒有任何時空的條件，往後也沒有可能有任何戒嚴的可能，這個是不存在的議題。

卓榮泰表示，哲學家說過，在一個黑暗的房間，找2隻不存在的黑貓，這是心中充滿著焦慮和偏見，希望國民黨不要再推這樣的議題，不要在在黑暗的房間找這兩隻不存在的黑貓，要放下心中的焦慮和偏見，也希望朱立倫了解，「難道您累了嗎？要把問題搞清楚」。

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