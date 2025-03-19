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    尹錫悅彈劾案本週有望宣判 至少提前2天通告

    南韓憲法法院本週是否能對總統尹錫悅彈劾案做出宣判，將於19日見分曉。（美聯社資料照）

    南韓憲法法院本週是否能對總統尹錫悅彈劾案做出宣判，將於19日見分曉。（美聯社資料照）

    2025/03/19 08:24

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法院本週是否能對總統尹錫悅彈劾案做出宣判，將於19日見分曉。

    《韓聯社》報導，尹錫悅因去年12月短暫宣布戒嚴遭國會彈劾，由8名法官組成的憲法法院已進入第3週審理。與此同時，要求尹錫悅下台和希望尹錫悅復職的支持者間緊張局勢持續升溫。

    南韓法律界此前多預測宣判日為21日，但由於法官評議工作時間延長，不排除本週無法宣判的可能性。

    多數觀點認為，如果憲法法院計劃於21日宣判，應至少提前2天向申請方和被申請方通告宣判日期，以完成裁決書定稿及相關行政工作，同時確保社會秩序穩定。

    值得參考的是，憲法法院曾於2017年3月8日下午5時後公布了前總統朴槿惠彈劾案的宣判日期，隨後於3月10日上午11時做出宣判。

    據悉，法官目前仍在就案件爭議問題進行討論，19日能否得出最終結論並向當事方通告宣判日期備受關注。若19日仍無定論，預計宣判日將被延遲至下週。

    南韓在野黨「共同民主黨」17日敦促憲法法院迅速裁決總統尹錫悅彈劾案，認為讓國家等待是「不負責任的」，抨擊其加深社會分裂。

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